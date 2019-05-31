Совбез Украины проведет специальное заседание по энергобезопасностиТАСС 11:15

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины через две недели проведет заседание, посвященное проблемам энергетической безопасности. Об этом сообщил в пятницу секретарь Совбеза Александр Данилюк после совещания, которое провел с членами СНБО президент страны Владимир Зеленский.

Политика США раскрыли детали планируемых санкций по «Северному потоку — 2» Сенаторы США предложили ввести минимум пять видов санкций против компаний, задействованных в реализации газопровода «Северной поток – 2», в частности, тех, которые оказывают услуги страхования судам, занимающимся укладкой труб.

Происшествия Протестующие в Гондурасе подожгли вход в посольство США Сообщается, что протестующие принесли ко входу в американское посольство автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли.

Армия и оружие Болтон заявил, что США не собираются мириться с «угрозами Ирана» Соединенные Штаты планируют создать структуры сдерживания Ирана для защиты американских военных сил и интересов союзников Вашингтона.

Экономика НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.

Общество Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Игры Mortal Kombat 11 – Стали известны бойцы первого Kombat Pack Обладатели Kombat Pack получат ранний доступ к Шанг Цунгу уже во второй половине июня – 18 числа.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.

Здоровье Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей Укусы клещей могут быть полезны, так как благодаря им организм вырабатывает устойчивость ко всем клещевым инфекциям, заявила заслуженный врач России Наталья Толоконская в Facebook.

Гаджеты Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.

Авто Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.

Политика Трамп назвал Меган Маркл злобной Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной, пишет The Sun.

Здоровье Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян Переход на здоровое питание и регулярные тренировки в рамках нацпроектов может оказаться не по карману многим россиянам, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова в интервью РИА Новости.

Происшествия В посольстве выясняют, пострадали ли россияне при стрельбе в США Консульский отдел посольства России в США выясняет, пострадали ли российские граждане в результате стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич.

Общество В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.

Шоу-бизнес Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.

Общество До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.

Общество Кириенко допустил увеличение объема президентских грантов для НКО Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко допустил, что объем финансирования грантов президента РФ для некоммерческих организаций в будущем может возрасти.

Экономика Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов В письме Акимову Чемезов предупреждает, что сейчас на развитие грузового вагоностроения отрицательно влияет снижение объемов списания вагонов с истекшим сроком службы, рост цен на металл и дефицит ключевых комплектующих.

Общество Кедровый стал победителем всероссийского конкурса по благоустройству Как сообщили НИА Томск в пресс-службе администрации Томской области, церемония награждения победителей организованного Минстроем РФ Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях проходит сегодня, 31 мая, в Воронеже.

Общество «Мираторг» подал два иска о защите деловой репутации Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации.

Политика ООН обвиняет Британию в пытках Ассанжа Специальный докладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер заявил, что власти Британии подвергают Джулиана Ассанжа психологическому воздействию.

Футбол «Чеховские медведи» стали чемпионами России в 18-й раз подряд Подмосковный клуб завоевал титул в 18-й раз подряд с сезона-2001/02. В прошлом году титул соперниками медведей по финалу также был Спартак.