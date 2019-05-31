Политика
На Украине обеспокоены запретом поставок нефти из РоссииРосбалт вчера в 13:31
Данилюк пояснил, что около 40% дизельного топлива идет на Украину из России. Он не исключил, что может «просто произойти смена поставщика», и тогда ущерб от действий Москвы будет минимизирован. С 1 июня нефть и нефтепродукты можно будет ввозить из РФ в Украину только по специальному разрешению.
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СНБО: ограничения РФ на поставки угля и дизтоплива могут создать проблемы Украине
Коммерсантъвчера в 19:17
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«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
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Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
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Россия считает создание механизмов обеспечения региональной стабильности, основанных на равноправии и внеблоковости, приоритетной задачей военного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
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Бывший губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции
В Иваново задержан депутат областной думы, бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета России.
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В церемонии развода караулов в Кремле впервые участвуют школьницы
Впервые включены в состав участников торжественной церемонии развода пеших и конных караулов, которая началась на Соборной площади Кремля, 12 девочек.
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Актриса Настасья Самбурская не любит афишировать личную жизнь, а в эфире шоу «Пятница с Региной» скудно, но все-таки рассказала о наболевшем эпизоде.
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Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
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Какие законы вступят в силу с 1 июня в России
С 1 июня в России вступает в силу целый ряд новых законов, которые будут касаться внутрисетевого роуминга, оформления детских пособий и процедуры тюнинга автомобилей.
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Егор Крид высмеял анонс нового сезона «Холостяка»
Российский певец Егор Крид посмеялся над анонсом нового "Холостяка". Об этом он сообщает в своём "Инстаграме".
Обновлено вчера в 22:21
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Обновлено вчера в 17:42
Общество
Минфин назвал возраст, с которого детям можно давать карманные деньги
Нужно рассказать детям, как правильно хранить наличные деньги, и почему не стоит ни с кем делиться информацией, где держат деньги дома родители.
Обновлено в 00:03
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Футбол
Полузащитник «Фенербахче» заинтересовал «Интер»
Полузащитник «Фенербахче» Элиф Элмас попал в сферу интересов «Интера».
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Полина Ростова вспомнила о романе с Лазаревым 17-летней давности
Певица Полина Ростова рассказала о тайном романе с Сергеем Лазаревым, об этом 1 июня сообщает Комсомольская правда.
Обновлено в 04:10
Футбол
«Зенит» может провести товарищеский матч в России с «Барселоной»
Петербургский футбольный клуб «Зенит» в летнее межсезонье может провести товарищеский матч с «Барселоной».
Обновлено в 05:41
Кино
Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец и композитор Элтон Джон и создатели «Рокетмена» раскритиковали решение прокатчика фильма в России убрать из картины некоторые сцены.
Обновлено в 04:48
Происшествия
На Кубани микроавтобус с вахтовиками попал в ДТП
В Краснодарском крае микроавтобус Citroen с вахтовиками столкнулся с внедорожником Land Rover.
Обновлено в 05:29
Общество
В Москве стартовал марафон «Бегущие сердца»
В этом году в программу забега включили классическую марафонскую дистанцию — 42 км 195 м. Также организованы забеги на 10 и 4,2 км и детский забег — на 1 км. Кроме того, предусмотрен марафон на дистанцию 10 км для участников с ограниченными возможностями здоровья.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.
Обновлено в 03:55
Общество
В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку»
В Югре чиновница Любовь Иванцова, в ответ на жалобы сельских жителей о закрытии единственной переправы через Обь, предложила "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено вчера в 13:18
Футбол
Месси: ЧМ в России был нетипичным во многих аспектах
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вспомнил о неудачном выступлении своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.
Обновлено в 03:50
Политика
Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка
Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Общество
Детям сотрудников ОВД на праздник раздали оружие и бронежилеты
В Биробиджане на празднике, устроенном для детей полицейских, всем желающим раздали оружие, бронежилеты и каски, чтобы «подержать в руках и сфотографироваться».
Обновлено в 05:17
Космос
Инженеры НАСА завершили проверку самого дорогого телескопа мира
Мощнейший орбитальный телескоп "Джеймс Уэбб" (James Webb Space Telescope, JWST) должен стать официальной заменой для обсерватории "Хаббл", проработавшей на орбите уже почти три десятка лет.
Обновлено вчера в 12:05
Экономика
НТВ сообщил о выводе Ходорковским из России $51 млрд
Согласно расследованию телеканала НТВ, которое связано с бизнесменом и приватизацией ЮКОСа в 1990-х годах, под названием «Кровавая империя Михаила Ходорковского», на эту сумму были выведены дивиденды миноритарных акционеров, а большая часть средств в настоящее время находится в Нидерландах.
Обновлено вчера в 08:14
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
В Таиланде рейсовый автобус упал с 20-метровой высоты
Рейсовый автобус, следовавший из города Чиангмай на севере Таиланда в административный центр соседней провинции Пхре, сорвался с горной дороги и упал с 20-метровой высоты, 17 человек получили травмы, 5 из них – тяжелые, сообщает в субботу интернет-версия газеты Nation.
Обновлено в 03:13
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено вчера в 05:19