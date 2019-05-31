Политика

Совбез Украины признал проблемы из-за запрета поставок нефти РФRambler News Service вчера в 12:14

Запрет правительства РФ на поставку нефти на Украину и ограничение поставок дизельного топлива могут создать серьезные вызовы для Украины, заявил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
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