Политика
СНБО и президент Украины Петр Порошенко поддержали на чрезвычайном заседании введение военного положения в стране на 60 суток. В пользу этого решения высказались все участники встречи, в том числе глава правительства Владимир Гройсман, сообщает издание «Вести Украина».
РБКвчера в 17:55
Введение военного положения никаким образом не значит, что Украина будет проводить какие-то наступательные действия. Украина будет проводить исключительно действия по обороне своей территории, защите и безопасности своих граждан.
— Петр Порошенко, президент УкраиныТелеканал 360° вчера в 17:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 00:01, Ашберн
Армия и оружие
В ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу украинских судов
ФСБ России сообщила, что пограничники задержали три корабля украинских ВМС, совершивших в воскресенье в Черном море ряд провокаций.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Пытавшиеся пересечь границу Мексики с США мигранты вернулись в приюты
Мигранты, пытавшиеся прорваться в США с территории Мексики, вернулись в приюты, установленные в мексиканской Тихуане.
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков
Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, 24 ноября атаковавших сирийский Алеппо химическими боеприпасами.
Обновлено вчера в 21:39
Армия и оружие
В США признали уникальность российского противолодочного «Пакета»
Новейшие российские противолодочные системы «Пакет» уникальны и не имеют аналогов в мире.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Порошенко рассказал об «исполнении тысячелетней мечты» Украины
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сбылась "тысячелетняя мечта" украинского народа, связанная с обретением автокефалии самопровозглашенной Украинской православной церкви.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Туск: Британия и ЕС останутся друзьями
Глава Европейского совета (ЕС) Дональд Туск прокомментировал итоги саммита по соглашению о Brexit, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле Украиной юга республики из минометов
Обновлено вчера в 16:18
Армия и оружие
Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение
Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Чехия планирует сократить число российских дипломатов в Праге
Министерство иностранных дел Чехии рассматривает вопрос о сокращении штата дипломатов и автомобилей в российском посольстве в Праге.
Обновлено вчера в 22:05
Политика
Ирак отказал США в компенсациях за «военную поддержку»
Руководство Ирака как минимум дважды отвергало требования президента США Дональда Трампа относительно компенсаций за военную поддержку Багдада Соединенными Штатами.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Меры безопасности усилены на границе Украины и Польши
Украинские владельцы автомобилей, зарегистрированных в странах Европы, начали перекрывать КПП на границе с Польшей в Волынской и Львовской областях.
Обновлено вчера в 14:36
Армия и оружие
На Украине по тревоге подняли военную прокуратуру
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем фейсбуке сообщил, что военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны Операции объединенных сил (ООС) подняты по тревоге после якобы атаки российских пограничников на украинские военные суда.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Замминистра энергетики Казахстана Шкарупа освобожден от должности
Подозреваемый в хищениях заместитель министра энергетики Казахстана Анатолий Шкарупа освобожден от должности, сообщила в понедельник пресс-служба министерства энергетики республики.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
В Швейцарии проводится референдум о выплатах «за коровьи рога»
В Швейцарии в воскресенье, 25 ноября, проводится референдум по законодательной инициативе о выплате субсидий фермерам, не удаляющим рога у своих коров и коз, передает швейцарская вещательная компания RTS.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Глава МИД Японии ушел от ответа на вопрос о возможности появления баз США на южных Курилах
Министр иностранных дел Японии Таро Коно ушел от ответа на вопрос, готово ли правительство Японии пообещать, что американские военные базы не появятся на южных Курильских островах в случае передачи их японской стороне Россией.
Обновлено вчера в 23:18