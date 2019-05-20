Политика

Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языкеРБК 15:55

Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
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Совбез ООН отверг российское предложение по госязыку на Украине

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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:17, Ашберн
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Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин, которые заключены под стражей за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го, находятся в хороших взаимоотношениях с сокамерниками, сообщает "РИА Новости".
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Вышел заключительный эпизод «Игры престолов»

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