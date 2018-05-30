Политика
Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языкеРБК вчера в 15:55
Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
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На Украине на наших глазах вводится языковая инквизиция. В стране, которая заявляет о соответствии высоким европейским стандартам, подобные шаги недопустимы.
— Василий Небензя, дипломатРБК вчера в 16:34
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Просьба РФ созвать Совбез ООН по Украине не связана с инаугурацией Зеленского
Коммерсантъвчера в 18:59
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В 2018 году расходы Центробанка на обеспечение наличного денежного обращения выросли на 60%.
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