Политика

Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языкеРБК вчера в 15:55

Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Читать в источнике
Василий Небензя
На Украине на наших глазах вводится языковая инквизиция. В стране, которая заявляет о соответствии высоким европейским стандартам, подобные шаги недопустимы.
— Василий Небензя, дипломатРБК вчера в 16:34

Подробнее о событии

Небензя назвал «языковой инквизицией» закон об украинском языке

РБКвчера в 16:34

Просьба РФ созвать Совбез ООН по Украине не связана с инаугурацией Зеленского

Коммерсантъвчера в 18:59

Небензя заявил о «языковой инквизиции» на Украине

Газета.Ruвчера в 16:50

Споры о языке в Совбезе ООН: грубость Британии и ирония России

Вести.Ruвчера в 19:40

Небензя: на Украине вводится «языковая инквизиция»

RT на русскомвчера в 16:13

Совбез ООН заблокировал инициативу России обсудить украинский закон о языке

РИА Новостивчера в 15:31

Небензя: предложение России созвать СБ ООН по Украине не связано с инаугурацией Зеленского

ТАССвчера в 16:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Обновлено вчера в 10:37
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено вчера в 06:04
Происшествия

В США потерпел крушение самолет морской пехоты

Обновлено вчера в 20:58
Политика

Осудить депутата за слова о захвате Курил призвали в Японии

Правящая партия Японии предложила официально осудить депутата парламента Ходаки Маруяму за слова о захвате Курил.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Украинское посольство выдало фото из музея Холокоста за депортацию крымских татар

Посольство Украины в США прикрепило фотографию евреев в Лодзинском гетто к публикации о годовщине депортации крымских татар.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика

Счетная палата сомневается в росте доходов россиян

В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

Зеленский распустил украинский парламент на инаугурации

Обновлено вчера в 06:01
Происшествия

В Мексике застрелили десять человек

Десять человек стали жертвами стрельбы в мексиканских штатах Оахака и Тамаулипас.
Обновлено вчера в 22:56
Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в США

В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено вчера в 19:43
Политика

Зарубежное финансирование НКО в России выросло более чем на 20%

Зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций (НКО) выросло более чем на 20% и составляет 85 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили

Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено вчера в 12:41
Футбол

Курбан Бердыев: «Было предложение из сборной России»

Работать в сборной для каждого тренера – дело чести. (Артур Еникеев) "Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.
Обновлено вчера в 14:22
Музыка

Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 15:02
Экономика

Расходы ЦБ на поддержание наличного обращения выросли на 60%

В 2018 году расходы Центробанка на обеспечение наличного денежного обращения выросли на 60%.
Обновлено вчера в 15:00
Хоккей

На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты

На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено вчера в 14:45
Общество

В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты

Обновлено вчера в 12:04
Армия и оружие

Минобороны РФ решает вопрос развертывания Су-57

Обновлено вчера в 15:39
Политика

Австрия отказалась предоставить площадку для экспертов клуба «Валдай»

Представители Австрии отказались предоставить площадку для экспертов клуба «Валдай», заявил председатель Совета Фонда поддержки и развития клуба Андрей Быстрицкий, передает телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

В Оренбурге найдены убитыми бизнесмен, его жена и водитель

В Оренбурге возбуждено уголовное об убийстве по факту обнаружения в жилом доме в поселке Ростоши тел директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено вчера в 06:35
Общество

Первая леди Украины: жена Зеленского надела на инаугурацию элегантный наряд

Обновлено вчера в 12:58
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено вчера в 08:35
Политика

О «поражении» Запада на Украине заявил экс-глава спецслужбы Израиля

Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что планы Запада по ослаблению Москвы на украинском направлении провалились.
Обновлено вчера в 22:16
Кино

«Это оскорбление»: экранный Бран Старк осудил петицию против восьмого сезона «Игры престолов»

Больше миллиона разочарованных фанатов подписали петицию с требованием переснять заключительный сезон «Игры престолов».
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия

Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома

Обновлено вчера в 08:12
Происшествия

Депутата Думы Нижнеудинска поймали пьяным за рулем

Уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) возбуждено в отношении депутата Думы Нижнеудинска.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии

Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:33
Футбол

«Краснодар» намерен сделать еще 3-4 трансфера под Лигу чемпионов

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что перед следующим сезоном команду усилят 3-4 новых футболиста.
Обновлено вчера в 14:52
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Как работают Яндекс.Новости?
Президентские выборы на УкраинеБольше новостей по теме
Главное