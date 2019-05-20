Украинский закон о языке изучит Совбез ООНВек 04:09

На Украине на наших глазах вводится языковая инквизиция. В стране, которая заявляет о соответствии высоким европейским стандартам, подобные шаги недопустимы.

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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Политика США позволили Huawei возобновить свою деятельность Минторг США позволил Huawei временно и ограниченно возобновить свою деятельность в стране.

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