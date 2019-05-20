Политика

Украинский закон о языке изучит Совбез ООНВек 04:09

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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Василий Небензя
На Украине на наших глазах вводится языковая инквизиция. В стране, которая заявляет о соответствии высоким европейским стандартам, подобные шаги недопустимы.
— Василий Небензя, дипломатРБК 16:34

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