Политика
Украинский закон о языке изучит Совбез ООНВек 04:09
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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На Украине на наших глазах вводится языковая инквизиция. В стране, которая заявляет о соответствии высоким европейским стандартам, подобные шаги недопустимы.
— Василий Небензя, дипломатРБК 16:34
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