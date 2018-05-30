Политика
Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языкеРБК вчера в 16:17
Члены Совета Безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
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Просьба РФ созвать Совбез ООН по Украине не связана с инаугурацией Зеленского
Коммерсантъвчера в 18:59
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Автоцентр в Кемерове возобновит работу через полгода на прежнем месте
Сотрудники и владельцы автосалона в Кемерове, где в понедельник вечером произошел пожар, начали восстанавливать пострадавшее от огня здание и планируют возобновить работу на прежнем месте через полгода, сообщил во вторник ТАСС руководитель отдела продаж автоцентра Сергей Сагалдинов.
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МРОТ планируют увеличить с 1 января 2021 года в связи с пересмотром потребительской корзины в большую сторону Од этом вчера, 21 мая, на десятом общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России сообщил глава Министерства труда Максим Топилин.
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Яхты двух российских бизнесменов числятся в списке победителей ежегодной премии The World's Superyacht Awards, сообщается на сайте журнала Boat International.
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