Политика

Совбез ООН проведет экстренное заседание по конфликту России и Украины
Газета.Ru
01:32

Совет безопасности ООН созывает экстренное совещание относительно конфликта России и Украины в Керченском проливе. Об этом сообщила в твиттере постоянный представитель США в ООН Никки Хейли. Заседание состоится в 19.00 мск.
Газета.Ru01:32

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Совбез ООН проведет экстренное заседание по конфликту России и Украины

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