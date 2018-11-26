Политика
Совбез ООН проведет экстренное заседание по конфликту России и Украины
Совбез ООН проведет экстренное заседание по конфликту России и УкраиныГазета.Ru01:32
Совет безопасности ООН созывает экстренное совещание относительно конфликта России и Украины в Керченском проливе. Об этом сообщила в твиттере постоянный представитель США в ООН Никки Хейли. Заседание состоится в 19.00 мск.
Газета.Ru01:32
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