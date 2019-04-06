Армия и оружие

Совбез ООН призвал прекратить военные действия в ЛивииТК Звезда 17:47

Совбез призвал прекратить военные действия и выразил полную поддержку усилиям генсека ООН по урегулированию в Ливии. Собвез ООН глубоко обеспокоен военными действиями в Ливии, они ставят под угрозу политическое урегулирование.
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Совбез ООН призвал остановить боевые действия в Ливии

РИА Новости22:52

Совбез ООН принял антивоенную резолюцию по Ливии

Вести.Ru18:26

Совбез ООН призвал Хафтара прекратить военные столкновения в Ливии

Коммерсантъ18:27

Совбез ООН принял заявление по ситуации в Ливии

Известия17:58

Совбез ООН потребовал прекратить военные действия в Ливии

РБК17:56

СБ ООН призвал избежать военного столкновения в Ливии

RT на русском17:47

Совбез ООН призвал Хафтара избежать военного столкновения в Ливии

ТАСС18:23
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В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

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Панарин принес «Коламбусу» победу над «Рейнджерс»

Встреча завершилась победой "пиджаков" по буллитам со счетом 3:2. Автором победного броска стал Артемий Панарин.
Обновлено в 22:08
Гаджеты

Два китайских студента обманули Apple почти на $1 млн

Два студента из Китая, проживающих в Орегоне, обманули американскую компанию Apple на $ 1 895,8 тысячи Они меняли в сервисных центрах Apple поддельные iPhone, привезенные из Китая, чтобы получать взамен оригинальные.
Обновлено в 18:33
Общество

Boeing временно сократит объёмы производства самолётов 737 MAX

Компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолётов модели Boeing 737 MAX.
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Лолита призналась, что ее «корежит» от Цекало

Лолита не согласилась с тем, что у нее много общего с новой женой Цекало.
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Армия и оружие

В Германии призывают распустить НАТО

НАТО следует распустить из-за угрозы со стороны альянса мировой безопасности, считает депутат бундестага Александр Ной.
Обновлено в 04:25
Общество

В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах

Обновлено в 15:26
Происшествия

Сбежавшая из психбольницы россиянка пробралась на самолет «зайцем»

Сбежавшая из психбольницы в Уфе женщина проникла на борт самолета без документов и билета.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие

В Ливии фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 18:43
Авто

В России открыли прием заказов на Tesla Model Y

Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено в 07:42
Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Космос

Ученые: На метеорите с Марса обнаружены признаки жизни

Ученые из Венгрии выявили на обнаруженном в 1970-х марсианском метеорите органический материал в минерализованном виде.
Обновлено в 08:22
Гаджеты

Apple начала продавать новые iPad Air и iPad mini в России

Компания Apple сообщила о начале продаж в России новых планшетов iPad Air и iPad mini.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес

Подруга проговорилась об истинной причине смерти Данелии

Сценарист Виктория Токарева, подруга мэтра кино, рассказала о том, что Георгия Данелию долгие годы мучила совесть.
Обновлено в 12:12
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Политика

Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным

Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Кино

Вышел трейлер криминала «Домино» с Николаем Костер-Вальдау

Обновлено в 04:21
Происшествия

Во Владивостоке локализовали пожар на складе стройматериалов

Обновлено в 12:20
Армия и оружие

Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
Обновлено вчера в 04:59
Политика

Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев

Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.
Обновлено в 02:28
Наука

Исследователи разрабатывают способ управления скоростью света

Обновлено в 04:50
Спорт

Туктамышева опубликовала совместное фото с Медведевой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала совместное фото с соотечественницей Евгенией Медведевой.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом под Петербургом

Обновлено в 11:51
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Общество

Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством

Рэпер Иван Дремин, более известный как Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице.
Обновлено в 20:53
Политика

Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Гаджеты

Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi

Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено в 13:09
Политика

Меркель и Порошенко встретятся в Берлине 12 апреля

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 12 апреля проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 06:36
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные

Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
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