Армия и оружие
Совбез ООН призвал прекратить военные действия в ЛивииТК Звезда 17:47
Совбез призвал прекратить военные действия и выразил полную поддержку усилиям генсека ООН по урегулированию в Ливии. Собвез ООН глубоко обеспокоен военными действиями в Ливии, они ставят под угрозу политическое урегулирование.
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Хоккей
Панарин принес «Коламбусу» победу над «Рейнджерс»
Встреча завершилась победой "пиджаков" по буллитам со счетом 3:2. Автором победного броска стал Артемий Панарин.
Обновлено в 22:08
Гаджеты
Два китайских студента обманули Apple почти на $1 млн
Два студента из Китая, проживающих в Орегоне, обманули американскую компанию Apple на $ 1 895,8 тысячи Они меняли в сервисных центрах Apple поддельные iPhone, привезенные из Китая, чтобы получать взамен оригинальные.
Обновлено в 18:33
Общество
Boeing временно сократит объёмы производства самолётов 737 MAX
Компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолётов модели Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:09
Шоу-бизнес
Лолита призналась, что ее «корежит» от Цекало
Лолита не согласилась с тем, что у нее много общего с новой женой Цекало.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие
В Германии призывают распустить НАТО
НАТО следует распустить из-за угрозы со стороны альянса мировой безопасности, считает депутат бундестага Александр Ной.
Обновлено в 04:25
Общество
В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах
Обновлено в 15:26
Происшествия
Сбежавшая из психбольницы россиянка пробралась на самолет «зайцем»
Сбежавшая из психбольницы в Уфе женщина проникла на борт самолета без документов и билета.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие
В Ливии фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 18:43
Авто
В России открыли прием заказов на Tesla Model Y
Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено в 07:42
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Космос
Ученые: На метеорите с Марса обнаружены признаки жизни
Ученые из Венгрии выявили на обнаруженном в 1970-х марсианском метеорите органический материал в минерализованном виде.
Обновлено в 08:22
Гаджеты
Apple начала продавать новые iPad Air и iPad mini в России
Компания Apple сообщила о начале продаж в России новых планшетов iPad Air и iPad mini.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Подруга проговорилась об истинной причине смерти Данелии
Сценарист Виктория Токарева, подруга мэтра кино, рассказала о том, что Георгия Данелию долгие годы мучила совесть.
Обновлено в 12:12
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Кино
Вышел трейлер криминала «Домино» с Николаем Костер-Вальдау
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России
Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
Обновлено вчера в 04:59
Политика
Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев
Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.
Обновлено в 02:28
Наука
Исследователи разрабатывают способ управления скоростью света
Обновлено в 04:50
Спорт
Туктамышева опубликовала совместное фото с Медведевой
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала совместное фото с соотечественницей Евгенией Медведевой.
Обновлено в 13:43
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Рэпер Иван Дремин, более известный как Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице.
Обновлено в 20:53
Политика
Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Гаджеты
Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi
Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено в 13:09
Политика
Меркель и Порошенко встретятся в Берлине 12 апреля
Канцлер ФРГ Ангела Меркель 12 апреля проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 06:36
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11