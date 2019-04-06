Армия и оружие
Совбез ООН принял заявление по ситуации в ЛивииИзвестия вчера в 17:58
Совет Безопасности ООН призвал стороны конфликта в Ливии избежать военного столкновения и выразил полную поддержку усилиям по урегулированию ситуации в стране. Об этом говорится в заявлении СБ по итогам экстренного закрытого заседания по Ливии.
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Члены Совета Безопасности призывают войска национальной армии избежать военного столкновения. Военного пути разрешения конфликта не может быть.
— Кристоф Хойсген, немецкий посолКомсомольская правда вчера в 21:28
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