Совбез ООН принял заявление по ситуации в ЛивииИзвестия вчера в 17:58

Члены Совета Безопасности призывают войска национальной армии избежать военного столкновения. Военного пути разрешения конфликта не может быть.

Совет Безопасности ООН призвал стороны конфликта в Ливии избежать военного столкновения и выразил полную поддержку усилиям по урегулированию ситуации в стране. Об этом говорится в заявлении СБ по итогам экстренного закрытого заседания по Ливии.

Совбез ООН принял заявление по ситуации в Ливии

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