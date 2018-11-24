Политика

«Рёнхап»: СБ ООН предоставил Сеулу исключение по санкциям против КНДР
RT на русском
вчера в 21:54

Совбез ООН предоставил Сеулу исключение по санкциям против КНДР в рамках проекта по соединению железных дорог Южной и Северной Кореи. Об этом информирует агентство «Рёнхап» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
RT на русскомвчера в 21:54
с чего всё началось
Совет Безопасности ООН разрешил Южной Корее доставлять в КНДР запрещенную санкциями продукцию для строительства межкорейской железной дороги, пишет
 Yonhap со ссылкой на дипломатический источник.
РБКвчера в 22:09

Подробнее о событии

Совбез ООН дал Сеулу исключение по санкциям против КНДР

Life.ru03:51

Совбез ООН сделал исключение в санкциях против Северной Кореи

Вести.Ruвчера в 22:11

CМИ сообщили об исключении Совбеза ООН для Сеула по санкциям против КНДР

РБКвчера в 22:09

Главные новости к утру 24 ноября

Коммерсантъвчера в 23:06

«Рёнхап»: СБ ООН предоставил Сеулу исключение по санкциям против КНДР

RT на русскомвчера в 21:54

CБ ООН предоставил Сеулу исключение по санкциям против КНДР

Газета.Ruвчера в 21:54

Совбез ООН предоставил Сеулу исключение по санкциям против КНДР

РИА Новостивчера в 21:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 05:08, Ашберн
Политика

РПЦ предрекла начало гонений против священнослужителей на Украине

«Поступающая информация свидетельствует о подготовке масштабного давления на каноническую Украинскую православную церковь, ее монастыри и храмы», — сказал замглавы синоидального отдела внешних связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.
Обновлено в 05:00
Политика

Рогозин предложил проверить, высаживались ли американцы на Луну

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время посещения компании «Российские космические системы» вместе с молдавским лидером Игорем Додоном предложил проверить, были ли американцы на Луне.
Обновлено в 04:58
Политика

Порошенко прокомментировал поездку Путина в Крым

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что от поездки Владимира Путина в Крым полуостров не станет частью России.
Обновлено в 04:39
Политика

Избирком не допустил Ищенко и еще 13 кандидатов на выборы в Приморье

На заседании комиссии в субботу, 24 ноября, рассматривались дела 14 кандидатов, все они, в том числе участник отмененного второго тура Андрей Ищенко, к выборам допущены не были.
Обновлено в 05:01
Политика

Меркель назвала сроки вступления Украины в ЕС, заявили в Киеве

Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Глава Генштаба Великобритании счел Россию опаснее ИГ

В интервью The Telegraph он отметил, что Россия «продемонстрировала готовность применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов».
Обновлено в 05:03
Политика

Лавров: США подстёгивают опасную военную деятельность у границ России

США подстёгивают военную деятельность у российских границ в Европе, безопасность европейских стран становится заложницей такой политики.
Обновлено в 04:39
Политика

Хакеры рассказали об антироссийской программе Британии

Обновлено в 04:58
Политика

Украина готовит для ООН проект резолюции по Азовскому и Черному морям

Украина готовит для рассмотрения на Генеральной ассамблее ООН проект резолюции о "милитаризации" Россией Черного и Азовского морей, заявила информагентству УНИАН пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко.
Обновлено в 05:00
Политика

Депутат Рады рассказал об «унизительном» обмане украинцев

Украинское правительство прибегает к "унизительному" обману своих граждан, пытаясь получить новый транш Международного валютного фонда (МВФ), заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире канала "112 Украина".
Обновлено в 04:02
Армия и оружие

Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром ситуацию в Сирии.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США

Обновлено в 04:34
Политика

В США задержали брата президента Гондураса

Брат действующего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса — Хуан Антонио Эрнандес — задержан в американском Майами, сообщила в пятницу пресс-служба главы центральноамериканской страны.
Обновлено в 02:49
Политика

В США назвали сроки завершения расследования «российского дела»

Председатель комитета сената США по разведке Ричард Бэрр заявил, что расследование дела о "вмешательстве России" в американские выборы продлится еще полгода.
Обновлено в 04:44
Политика

Источник сообщил, когда пройдут очередные этапы учений в Кремле

Очередные этапы учений в Кремле пройдут в конце ноября и декабре, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Обновлено в 04:29
ещё по теме
Республика Корея
Государство
Государство в Восточной Азии, расположенное на Корейском полуострове. Столица - Сеул.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Корейская Народно-Демократическая Республика
Государство
Государство в Восточной Азии в северной части Корейского полуострова. Неофициальное название страны, широко употребляемое в средствах массовой информации - Северная Корея.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное