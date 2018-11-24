Совет Безопасности ООН предоставил Сеулу исключение по санкциям против КНДР в рамках проекта по соединению железных дорог Северной и Южной Кореи, передает агентство Ренхап со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Совбез ООН предоставил Сеулу исключение по санкциям против КНДР

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