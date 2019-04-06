Армия и оружие

Совбез ООН призвал Хафтара прекратить военные столкновения в ЛивииКоммерсантъ вчера в 18:27

Совет безопасности ООН провел экстренное заседание из-за эскалации конфликта в Ливии. Организация призвала Ливийскую национальную армию (ЛНА), подконтрольную маршалу Халифу Хафтару, избежать военного столкновения и пригрозила привлечь виновных в продолжении конфликта к ответственности.
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Совбез ООН призвал прекратить боевые действия в Ливии

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Совбез ООН призвал Хафтара избежать военного столкновения в Ливии

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СБ ООН призвал избежать военного столкновения в Ливии

RT на русскомвчера в 17:47

Совбез ООН призвал Хафтара прекратить военные столкновения в Ливии

Коммерсантъвчера в 18:27
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