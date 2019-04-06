Армия и оружие
Совбез ООН призвал Хафтара прекратить военные столкновения в ЛивииКоммерсантъ вчера в 18:27
Совет безопасности ООН провел экстренное заседание из-за эскалации конфликта в Ливии. Организация призвала Ливийскую национальную армию (ЛНА), подконтрольную маршалу Халифу Хафтару, избежать военного столкновения и пригрозила привлечь виновных в продолжении конфликта к ответственности.
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Обновлено вчера в 03:30
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Лавров назвал вмешательство НАТО причиной кризиса в Ливии
Затянувшийся в Ливии кризис является прямым следствием «нелегитимного военного вмешательства НАТО», в результате которого страна «погрузилась в хаос, стала источником региональной нестабильности, рассадником терроризма».
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Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
Порошенко заявил, что украинская крылатая ракета поразила цель
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Обновлено вчера в 11:32
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Лолита похвасталась своей пенсией в 21 тысячу рублей
Обновлено в 03:24
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Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
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В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке.
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Наука
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Квантовый компьютер, построенный группой ученых под руководством профессора физики Гарвардского университета (США) Михаила Лукина, решил свою первую серьезную научную задачу — при помощи квантовой вычислительной машины удалось экспериментально подтвердить теорию, которая описывает появление Вселенной и переходы вещества между разными агрегатными состояниями.
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Происшествия
В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди
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Армия и оружие
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Высокие нефтяные цены поддерживают позитивное открытие дня
Последний торговый день недели российский рынок начинает в плюсе. Первая неделя апреля оказалась для отечественных площадок позитивной.
Обновлено вчера в 03:13
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено вчера в 06:54