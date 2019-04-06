Совбез ООН призвал Хафтара прекратить военные столкновения в ЛивииКоммерсантъ вчера в 18:27

Совет безопасности ООН провел экстренное заседание из-за эскалации конфликта в Ливии. Организация призвала Ливийскую национальную армию (ЛНА), подконтрольную маршалу Халифу Хафтару, избежать военного столкновения и пригрозила привлечь виновных в продолжении конфликта к ответственности.

Футбол Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке» Футболист Павел Мамаев, сидящий в московском следственном изоляторе "Бутырка", раз в несколько недель играет в футбол с сокамерниками, когда их выводят на прогулку во внутренний двор, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Политика Соловьев выгнал из студии польского политолога Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.

Космос Пережившую смерть своего Солнца железную планету нашли астрономы Астрономы обнаружили в газопылевом облаке вокруг этого белого карлика, удаленного от нас на 410 световых лет, крупное тело, практически целиком состоящее из железа и никеля.

Футбол «Марсель» всухую проиграл «Бордо» В стартовом матче 31-го тура чемпионата Франции "Марсель" получил болезненный удар по лигочемпионским амбициям, проиграв "Бордо" 0:2. У жирондинцев Франсуа Камано реализовал пенальти в середине первого тайма, а Николя де Превиль поставил крест на интриге на 71-й минуте.

Политика В Абхазии ввели смертную казнь за распространение наркотиков Как уточнили ТАСС в генеральной прокуратуре республики, на высшую меру наказания - смертную казнь в Абхазии с 1993 года введен мораторий.

Авто Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".

Происшествия Во Владимирской области из-за пожара погибли двое детей Во Владимирской области произошел серьезный пожар, в результате которого погибли двое детей и один взрослый.

Экономика Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.

Политика Лавров назвал вмешательство НАТО причиной кризиса в Ливии Затянувшийся в Ливии кризис является прямым следствием «нелегитимного военного вмешательства НАТО», в результате которого страна «погрузилась в хаос, стала источником региональной нестабильности, рассадником терроризма».

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".

Армия и оружие Порошенко заявил, что украинская крылатая ракета поразила цель «Украина успешно испытала новую крылатую ракету украинского производства, которая поразила морскую цель на расстоянии 250 км. Испытания проходили в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России».

Политика Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Ольга Бузова публично обвинила дизайнера Беллу Потемкину в плагиате Ольга Бузова публично обвинила дизайнера Беллу Потемкину в плагиате Стоит отметить, что Ольга Бузова часто оказывается в центре различных конфликтов.

Политика Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз» В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке.

Футбол Главное дерби России телеболельщик не увидит После 21-го тура «Зенит» набрал 44 очка, по 38 у «Краснодара» и «Локомотива», 37 — ЦСКА, 36 — «Спартак».

Политика Украина отменит поезда из Киева и Львова в Москву Поезда из Киева и Львова в Москву отменят через несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге.

Наука Квантовый компьютер Лукина решил первую серьезную задачу Квантовый компьютер, построенный группой ученых под руководством профессора физики Гарвардского университета (США) Михаила Лукина, решил свою первую серьезную научную задачу — при помощи квантовой вычислительной машины удалось экспериментально подтвердить теорию, которая описывает появление Вселенной и переходы вещества между разными агрегатными состояниями.

Происшествия В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».

Армия и оружие В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет Производство российских летательных аппаратов, включая космические, в 2018 году рухнуло на 13,5% после сильного роста на протяжении по меньшей мере четырех лет, сообщил Росстат 20 марта.

Финансы Высокие нефтяные цены поддерживают позитивное открытие дня Последний торговый день недели российский рынок начинает в плюсе. Первая неделя апреля оказалась для отечественных площадок позитивной.