Политика
Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языкеРБК 01:08
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Полянский пояснил, что инициатором экстренной встречи стала Москва.
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Россия инициировала экстренную встречу СБ ООН в связи с принятием на Украине закона о языке
Коммерсантъвчера в 23:30
СБ ООН проведёт экстренное заседание из-за принятия на Украине закона о языке
RT на русскомвчера в 22:59
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