Политика

Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языкеРБК 01:08

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Полянский пояснил, что инициатором экстренной встречи стала Москва.
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Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке

РБК01:08

Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за закона Украины о языке

Комсомольская правда00:59

СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о языке

ТАССвчера в 22:58

Россия инициировала экстренную встречу СБ ООН в связи с принятием на Украине закона о языке

Коммерсантъвчера в 23:30

СБ ООН проведет срочное заседание из-за принятия Украиной закона о госязыке

Известиявчера в 23:12

СБ ООН проведёт экстренное заседание из-за принятия на Украине закона о языке

RT на русскомвчера в 22:59

СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке

Газета.Ruвчера в 23:42
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Политика

Появилась еще одна версия того, почему Дания задерживает стройку «СП-2»

Если Дания не выдаст разрешение на строительство в ближайшее время или иными способами продолжит затягивать реализацию проекта, сроки сдачи в эксплуатацию могут быть перенесены.
Обновлено 18 мая в 13:48
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Путешествия

Москвичей пригласили на тридцать бесплатных экскурсий

Обновлено в 00:38
Экономика

Российская промышленность отказывается от европейского оборудования

Российские предприятия отказываются от закупок оборудования из стран Европы в пользу машин из государств СНГ, Китая и Индии.
Обновлено в 01:30
Хоккей

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

Георгиевская ленточка вызвала раздор среди британских лейбористов

Представители одной из организаций лейбористов в Лондоне надели ленточку во время ежегодного собрания в честь тех, кто боролся против фашизма, что вызвало критику со стороны их коллег.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Шоу-бизнес

Жена Плющенко показала свою соперницу

Жена известного российского фигуриста Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская опубликовала фото со своей "соперницей", передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:19
Экономика

В Туркестанской области планируют запустить солнечную электростанцию

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в поселке Гульшат Карагандинской области Казахстана запустили вторую солнечную электростанцию мощностью 40 МВт.
Обновлено в 01:12
Кино

Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек

Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
Обновлено вчера в 05:10
Наука

Найден способ стимулировать выработку инсулина в организме при диабете

Ученые из Университета Эксетера провели революционное исследование и нашли способ стимуляции выработки инсулина клетками организма при диабете.
Обновлено 17 мая в 00:52
Политика

Зеленский приехал на репетицию инаугурации

На репетицию инаугурации прибыл вновь избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 15:02
Транспорт

Ремонт проспекта Ленина и Советской улицы начинается в Брянске

Обновлено вчера в 14:33
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei

По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.
Обновлено в 01:47
Политика

В Ереване протестующие по призыву Пашиняна заблокировали здания судов

После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна группы протестующих начали блокировать входы в здания судов в Ереване.
Обновлено в 02:13
Политика

Трамп заявил о жесткой политике в отношении РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что он проводит наиболее жесткую политику в отношении России.
Обновлено вчера в 22:48
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Обновлено в 02:11
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу

Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия

Сотрудница Роспотребнадзора Башкирии покончила с собой

СМИ сообщают, что это произошло после того, как начальник предложил ей уволиться по собственному желанию Сотрудница Роспотребнадзора по Башкирии Ольга Сидорчева в ночь на 19 мая покончила с собой после разговора с начальником, сообщает портал "Собкор02".
Обновлено в 01:31
Экономика

ВВП Японии в I квартале вырос на 0,5%, ожидалось снижение

ВВП Японии в первом квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом, по предварительной оценке, увеличился на 0,5%, свидетельствуют данные правительства страны.
Обновлено в 00:57
Общество

В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма

Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:24
Политика

В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Кино

Актриса Эмилия Кларк опубликовала прощальное письмо

Обновлено в 02:11
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Общество

Юлия Михалкова рассказала, как пришла в сквер во время протеста

Обновлено 18 мая в 14:44
Происшествия

Экс-глава «челябинской Рублевки» стал фигурантом уголовного дела

Бывший глава Сосновского района Владимир Котов стал фигурантом уголовного дела из-за махинаций с участками земли под коттеджным поселком «Лесной остров».
Обновлено в 01:24
Политика

Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»

19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено вчера в 12:36
Общество

Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске

Сегодня в Архангельске состоялся митинг-концерт против строительства мусорного полигона на станции Шиес, который собрал более 2 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:45
Общество

«Забайкальский призыв»: Татьяна Цымпилова назначена министром культуры

Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, 20 мая руководитель региона Александр Осипов назначил Татьяну Цымпилову министром культуры Забайкальского края.
Обновлено в 00:18
Футбол

«Спартак» и ЦСКА в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы

Московские футбольные клубы "Спартак" и ЦСКА потеряли шансы на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, команды сыграют в Лиге Европы.
Обновлено вчера в 11:24
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