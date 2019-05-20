Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языкеРБК 01:08

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Полянский пояснил, что инициатором экстренной встречи стала Москва.

Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке

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