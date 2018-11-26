Политика

Совбез ООН отклонил запрос России по ситуации в Керченском проливе
Известия
13:26

Совет безопасности ООН проголосовал против повестки заседания, предложенной Россией по инциденту с украинскими судами в Керченском проливе. Данное предложение поддержали только четыре члена Совбеза, еще семеро были против и четверо воздержались.
Известия13:26

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Совбез ООН заблокировал российскую повестку по Керченскому проливу

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Совбез ООН отклонил запрос России по ситуации в Керченском проливе

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В Совфеде назвали «чётким показателем» решение Совбеза ООН по Керченскому проливу

RT на русском13:03

Завершается заседание Совета безопасности ООН, созванное из-за ситуации в Керченском проливе

Эхо Москвы13:01
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Политика

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Песков: дата встречи Путина и Трампа на G20 еще прорабатывается

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МИД РФ назвал продуманной провокацией инцидент с кораблями ВМС Украины

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России, нарушив конвенции ООН.
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Генконсульство России в Харькове забросали файерами и дымовыми шашками

Пикетирующие здание Генерального консульства РФ в Харькове активисты националистических организаций забросали территорию дипмиссии файерами, дымовыми шашками, бутылками и яйцами, сообщает Depo.ua.
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Рвущихся в США мигрантов встретили газом и резиновыми пулями

Правоохранители Соединенных Штатов применили слезоточивый газ и резиновые пули против нелегальных мигрантов, пытавшихся прорваться с территории мексиканской Тихуаны.
Обновлено в 13:41
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Президент Сирии сменил девять министров страны

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Армия и оружие

МИД России осудил химатаку террористов в Алеппо

Министерство иностранных дел России осудило обстрел террористами «Джабхат ан-Нусры»* жилых кварталов Алеппо снарядами, начинёнными отравляющими веществами.
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Германия предложила посредничество между Россией и Украиной

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин может стать посредником между Москвой и Киевом при разрешении конфликта в Керченском проливе.
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В Госдуму поступили поправки о продаже оружия с 21 года

По следам трагедии в керченском колледже в Госдуму внесены поправки о повышении возраста приобретения оружия в РФ с 18 до 21 года.
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Опубликовано видео пуска ракеты комплекса «Уран» с корвета «Громкий»

Минобороны опубликовало кадры пуска крылатой ракеты X-35 комплекса "Уран" с корвета "Громкий".
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