Политика
Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыкеИзвестия вчера в 15:55
Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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Просьба РФ созвать Совбез ООН по Украине не связана с инаугурацией Зеленского
Коммерсантъвчера в 18:59
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Энергетика
«Новатэк» выбрал подрядчика для строительства «Арктик СПГ – 2»
Обновлено вчера в 11:14
Футбол
Индзаги согласился возглавить «Ювентус»
Главный тренер Лацио Симоне Индзаги согласился возглавить Ювентус, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево
Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.
Обновлено в 04:57
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании
Обновлено в 01:20
Происшествия
Штурмовик морской пехоты потерпел крушение в США
Обновлено вчера в 21:39
Политика
«Украина не переживет Порошенко-2»: глава Крыма о Зеленском
Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского ужесточить санкции против России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:50
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Происшествия
Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Политика
Двух журналистов «Коммерсанта» уволили из-за статьи о Матвиенко
Двух журналистов «Коммерсанта» Ивана Сафронова и Максима Иванова уволили из-за статьи о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с занимаемого поста.
Обновлено вчера в 05:48
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Политика
Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты
Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Происшествия
ФСБ просит оставить под арестом обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
ФСБ просит продлить до конца лета срок содержания под стражей обвиняемого в шпионаже Пола Уилана.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Российская армия отказалась от тушенки и устриц
Из рациона российских военнослужащих убрали фирменный знак военной кухни — тушенку и «консервы мясорастительные».
Обновлено в 03:10
Политика
Украина возобновила транзит нефти по «Дружбе» в страны ЕС
Транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину в страны ЕС возобновлён. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Укртранснафта».
Обновлено в 05:26
Музыка
Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено вчера в 10:10
Авто
Дилеры АвтоВАЗа прекратили продажу деталей для Lada Vesta Sport
Напомним, в Lada Vesta Sport относительно стандартного седана используется около 205 оригинальных деталей и узлов.
Обновлено в 00:35
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду
23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Политика
МИД России назвал цель санкций против «Северного потока-2»
Министр энергетики США Рик Перри неоднократно заявлял, что США недовольны строительством газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», которые позволят России отказаться от украинского транзита.
Обновлено в 05:44
Политика
БПП может выдвинуть Порошенко на пост премьер-министра
По информации издания, пока в партии обсуждают, будет ли экс-президент претендовать на пост премьера от БПП.
Обновлено в 04:35
Авто
Новые ЗИЛ-133 появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Экономика
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
Обновлено вчера в 18:44
Экономика
АКАР зафиксировала падение почти всех сегментов рекламного рынка
В I квартале 2019 г. демонстрируют снижение все сегменты рекламного рынка, кроме интернета и Out Of Home (наружная реклама и реклама в помещениях), следует из материалов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
Обновлено в 05:24
Экономика
Совет директоров «Газпрома» утвердил выплату повышенных дивидендов
Совет директоров "Газпрома" на заседании во вторник утвердил рекомендацию годовому собранию выплатить дивиденды за 2018 год в размере по 16,61 рубля на акцию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 05:24
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android операционной системой Hongmeng
Китайская корпорация Huawei представила собственную операционную систему, которой хотят заменить Android, информирует Huawei Central.
Обновлено в 00:58
Общество
Роскомнадзор предъявил претензии к СМИ за мат, скрытый «звёздочками»
Главред издания Василий Волнухин в разговоре с Znak.com поделился, что речь идет о серии публикаций о групповом избиении студента одного из новосибирских колледжей.
Обновлено в 04:35