Политика

Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыкеИзвестия вчера в 15:55

Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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В Совфеде оценили нежелание Совбеза ООН обсуждать украинский закон о языке

ФАН05:00

Что случилось этой ночью: вторник, 21 мая

Интерфакс00:30

СБ ООН не внёс в повестку рассмотрение закона о языке на Украине

RT на русскомвчера в 15:48

Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке

РБКвчера в 16:17

Просьба РФ созвать Совбез ООН по Украине не связана с инаугурацией Зеленского

Коммерсантъвчера в 18:59

Совбез ООН заблокировал инициативу России обсудить украинский закон о языке

РИА Новостивчера в 15:31

Небензя: предложение России созвать СБ ООН по Украине не связано с инаугурацией Зеленского

ТАССвчера в 16:13
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«Новатэк» выбрал подрядчика для строительства «Арктик СПГ – 2»

Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 05:17
Футбол

Индзаги согласился возглавить «Ювентус»

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги согласился возглавить Ювентус, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево

Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.
Обновлено в 04:57
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании

Обновлено в 01:20
Происшествия

Штурмовик морской пехоты потерпел крушение в США

Обновлено вчера в 21:39
Политика

«Украина не переживет Порошенко-2»: глава Крыма о Зеленском

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского ужесточить санкции против России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:50
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Политика

Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Происшествия

Суд лишил сына Игоря Талькова водительских прав на два года

Обновлено в 05:14
Происшествия

Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Политика

Двух журналистов «Коммерсанта» уволили из-за статьи о Матвиенко

Двух журналистов «Коммерсанта» Ивана Сафронова и Максима Иванова уволили из-за статьи о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с занимаемого поста.
Обновлено вчера в 05:48
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Политика

Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты

Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Происшествия

ФСБ просит оставить под арестом обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

ФСБ просит продлить до конца лета срок содержания под стражей обвиняемого в шпионаже Пола Уилана.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Российская армия отказалась от тушенки и устриц

Из рациона российских военнослужащих убрали фирменный знак военной кухни — тушенку и «консервы мясорастительные».
Обновлено в 03:10
Музыка

«Эскалибур»: Сергей Лазарев получит меч за участие в «Евровидении»

Обновлено в 05:56
Политика

Украина возобновила транзит нефти по «Дружбе» в страны ЕС

Транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину в страны ЕС возобновлён. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Укртранснафта».
Обновлено в 05:26
Музыка

Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено вчера в 10:10
Авто

Дилеры АвтоВАЗа прекратили продажу деталей для Lada Vesta Sport

Напомним, в Lada Vesta Sport относительно стандартного седана используется около 205 оригинальных деталей и узлов.
Обновлено в 00:35
Политика

Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду

23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Политика

МИД России назвал цель санкций против «Северного потока-2»

Министр энергетики США Рик Перри неоднократно заявлял, что США недовольны строительством газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», которые позволят России отказаться от украинского транзита.
Обновлено в 05:44
Политика

БПП может выдвинуть Порошенко на пост премьер-министра

По информации издания, пока в партии обсуждают, будет ли экс-президент претендовать на пост премьера от БПП.
Обновлено в 04:35
Авто

Новые ЗИЛ-133 появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Экономика

Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам

Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
Обновлено вчера в 18:44
Экономика

АКАР зафиксировала падение почти всех сегментов рекламного рынка

В I квартале 2019 г. демонстрируют снижение все сегменты рекламного рынка, кроме интернета и Out Of Home (наружная реклама и реклама в помещениях), следует из материалов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
Обновлено в 05:24
Экономика

Совет директоров «Газпрома» утвердил выплату повышенных дивидендов

Совет директоров "Газпрома" на заседании во вторник утвердил рекомендацию годовому собранию выплатить дивиденды за 2018 год в размере по 16,61 рубля на акцию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 05:24
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android операционной системой Hongmeng

Китайская корпорация Huawei представила собственную операционную систему, которой хотят заменить Android, информирует Huawei Central.
Обновлено в 00:58
Общество

Роскомнадзор предъявил претензии к СМИ за мат, скрытый «звёздочками»

Главред издания Василий Волнухин в разговоре с Znak.com поделился, что речь идет о серии публикаций о групповом избиении студента одного из новосибирских колледжей.
Обновлено в 04:35
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