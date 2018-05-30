Политика
Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыкеИзвестия вчера в 15:55
Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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Считаем необходимым, чтобы Совбез дал оценку этому документу, который прямо нарушает дух и букву минских договоренностей. Речь идет о нарушении решений Совбеза.
— Василий Небензя, дипломатТК Звезда вчера в 15:37
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Футбол
26 мая «Зенит» проведет чемпионский парад
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Политика
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Происшествия
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Кино
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Американский писатель, автор цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал о финале «Игры престолов» в своих книгах.
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Армия и оружие
Убийство комбата ДНР попало на видео
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Политика
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Шоу-бизнес
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Авто
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Транспорт
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Спорт
Швейцарские биатлонисты сфотографировались голыми в горах
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Политика
Песков объяснил рост зарплат кремлевских чиновников
С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого "антикризисного" решения, уточнили источники РБК.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Китае автомобиль сбил 13 человек на переходе
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Экономика
Дочь Лужкова продала за $20 квартиры стоимостью $2,6 млн
Обновлено в 07:24
Транспорт
В России планируют начать мониторить дороги с помощью дронов
Обновлено вчера в 20:49
Интернет
Информация Instagram найдена в незащищенном онлайн-кеше
Instagram пытался выяснить, как личная контактная информация миллионов влиятельных пользователей сервиса была собрана в незащищенной онлайн-базе данных.
Обновлено в 06:11
Политика
Эквадор подсчитал затраты на содержание Ассанжа в посольстве
Стоимость содержания основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондон обошлось в менее чем $800 тыс. за почти семь лет.
Обновлено в 08:22
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.
Обновлено в 06:03
Происшествия
На Дону спасли медвежонка, оставленного в пустом доме без еды и воды
В Ростовской области из дома вызволили запертого медвежонка, который был без еды и воды Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что жители Кулешовского сельского поселения обратились в полицию и сообщили, что в одном из дворов слышен рев животного.
Обновлено в 05:46
Политика
Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами
Обновлено в 05:33
Политика
Лукашенко потребовал результатов вместо докладов о героизме чиновников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства страны больше не готовить ему пространные доклады о ситуации с поставками из России загрязненной нефти, а сообщать только о конкретных результатах.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином
Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Здоровье
Более половины жителей РФ доверились бы роботу-хирургу
На операцию с участием робота-хирурга согласились бы более половины — 60% — жителей России.
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Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике
Щелковский городской суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, выявившего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в 2017 году.
Обновлено в 08:11
Транспорт
Шесть набережных благоустроят в Москве в 2019 году
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как благоустроят набережные Москвы-реки и реки Сходня.
Обновлено в 08:01
Энергетика
Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе»
Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 06:03
Космос
Астрономы не могут найти в космосе Марс и Плутон
Исследователи космического пространства заявили, что в последнее время им никак не удается зафиксировать в космосе Марс, Плутон и еще ряд небесных объектов.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Советская Марлен Дитрих: Любови Полищук исполнилось бы 70
Сегодня исполнилось бы 70 лет народной актрисе Любови Полищук, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 00:55