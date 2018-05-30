Политика

Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыкеИзвестия вчера в 15:55

Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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Василий Небензя
Считаем необходимым, чтобы Совбез дал оценку этому документу, который прямо нарушает дух и букву минских договоренностей. Речь идет о нарушении решений Совбеза.
— Василий Небензя, дипломатТК Звезда вчера в 15:37

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