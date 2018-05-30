Политика

Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыкеИзвестия вчера в 15:55

Совет безопасности ООН отказался внести в повестку заседания вопрос о украинском языковом законе. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Василий Небензя
На Украине на наших глазах вводится языковая инквизиция. В стране, которая заявляет о соответствии высоким европейским стандартам, подобные шаги недопустимы.
— Василий Небензя, дипломатРБК вчера в 16:34

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