Политика
Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыкеИзвестия вчера в 15:55
Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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На Украине на наших глазах вводится языковая инквизиция. В стране, которая заявляет о соответствии высоким европейским стандартам, подобные шаги недопустимы.
— Василий Небензя, дипломатРБК вчера в 16:34
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Футбол
Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы
Футболист лондонского "Арсенала" армянский полузащитник Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с "Челси" в Баку, сообщается на сайте "канониров".
Обновлено в 06:43
Политика
США расширили санкции против России
Американский Минторг ввел санкции против ряда российских организаций, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 10:23
Хоккей
«Салават Юлаев» подписал контракт с форвардом «Локомотива»
Уфимский «Салават Юлаев» подписал контракт с российским форвардом Владиславом Картаевым.
Обновлено в 07:08
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Здоровье
В России зафиксирован рост заболеваемости раком на 23,7%
Главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал, что в России в период с 2008 по 2018 год прирост заболеваемости раком составил 23,7%. По информации РБК, на данный момент на учёте стоит 3,76 млн больных раком.
Обновлено в 10:17
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево
Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.
Обновлено в 04:57
Политика
Песков объяснил рост зарплат кремлевских чиновников
Чиновникам вновь стали платить зарплаты, которые были урезаны в 2015 году антикризисным указом президента.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В отеле Хургады отравился ребенок из России
В результате случая острого отравления российских граждан в отеле Aladdin Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения, - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.
Обновлено в 06:03
Политика
Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами
Обновлено в 05:33
Происшествия
У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Происшествия
ГИБДД возбудила дело в отношении Алины Загитовой
Начальник первого отдела УГИБДД РФ по Удмуртии Вениамин Вычужанин рассказал о рассмотрении информации о нарушении олимпийской чемпионкой фигуристкой Алиной Загитовой правил дорожного движения.
Обновлено в 07:14
Музыка
Полина Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на проекте «Голос. Дети»
Певица подытожила, что в данном скандале нет вины Микеллы, в связи с чем стоит прекратить нападки на ребенка.
Обновлено в 03:50
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда
Австрийский спортсмен, обладатель трехкратного чемпионского титула Формулы-1 Ники Лауда скончался на 71-м году жизни.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Убийство комбата ДНР попало на видео
Обновлено в 06:54
Общество
В Лондоне откроется сад по проекту Кейт Миддлтон
В Лондоне скоро откроется цветочная выставка Chelsea Flower Show — там представят сад, разбитый по проекту Кейт Миддлтон.
Обновлено вчера в 09:30
Здоровье
Псевдочуму птиц обнаружили в Приморье
В подсобных хозяйствах села Комаровка в Приморье ввели карантин по болезни Ньюкасла — пседвочуме птиц.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Госдума разрешила больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Дума принял закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять и брать на воспитание детей.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Восемь цистерн сошли с рельсов в Ульяновской области
Сегодня, 21 мая, сошли с рельсов восемь цистерн грузового поезда, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 08:31
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M20 выходит в России
Обновлено в 08:05
Кино
Актриса «Игры Престолов» ответила на петицию о пересъемках
Актриса Софи Тернер, которая исполнила роль Сансы Старк в сериале «Игра Престолов», заявила, что не удивлена реакцией фанатов.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
Навальнисты: Силовиков опрашивают о готовности стрелять по митингующим
Боец спецназа на условиях анонимности рассказал сотрудникам штаба Навального в Тюмени, что в начале 2019 года люди из Минобороны проводили в его части опросы военнослужащих о готовности стрелять в митингующих.
Обновлено в 06:32
Футбол
Хави: «Гризманн обидел игроков „Барселоны“ своим поведением»
Хави отметил, что в прошлом году Гризманн обидел клуб и её игроков, отказавшись от трансфера.
Обновлено в 09:00
Экономика
ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией
Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Хоккей
Сборная Финляндии сенсационно проиграла Германии на ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею потерпела поражение от команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 08:32
Футбол
«МЮ» согласовал трансфер 21-летнего хавбека Джеймса из «Суонси»
«МЮ» подпишет 21-летнего игрока за 15 миллионов фунтов. Джеймс присоединится к команде уже этим летом.
Обновлено в 05:56
Политика
Учетные записи увольняющихся журналистов «Коммерсанта» разблокировали
Подавшим заявление об уходе сотрудникам газеты "Коммерсант" на некоторое время были заблокированы их учетные записи, но затем проблема была решена, хотя обстановка в редакции напряженная, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора издания Глеб Черкасов.
Обновлено в 10:31