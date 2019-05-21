Политика

Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыкеИзвестия 15:55

Совет безопасности ООН отказался внести в повестку заседания вопрос о украинском языковом законе. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Василий Небензя
На Украине на наших глазах вводится языковая инквизиция. В стране, которая заявляет о соответствии высоким европейским стандартам, подобные шаги недопустимы.
— Василий Небензя, дипломатРБК 16:34

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Споры о языке в Совбезе ООН: грубость Британии и ирония России

Вести.Ru19:40

Совбез ООН заблокировал инициативу России обсудить украинский закон о языке

РИА Новости15:31

Небензя заявил о «языковой инквизиции» на Украине

Газета.Ru16:50

Небензя отреагировал на блокировку в ООН обсуждения украинского закона о языке

Life.ru16:22

Небензя: на Украине вводится «языковая инквизиция»

RT на русском16:13

Просьба РФ созвать Совбез ООН по Украине не связана с инаугурацией Зеленского

Коммерсантъ18:59

Небензя: предложение России созвать СБ ООН по Украине не связано с инаугурацией Зеленского

ТАСС16:13
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Происшествия

В Архангельске оштрафовали еще двоих активистов за участие в антимусорном шествии 7 апреля

В Архангельске оштрафовали еще двух архангелогородок, пришедших на несогласованную акцию протеста против ввоза московского мусора в регион 7 апреля.
Обновлено в 13:16
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо девятимесячной дочери

Муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров показал подписчикам фотографию дочери, на которой видно лицо ребенка, сообщает Starhit.
Обновлено в 20:32
Общество

Забор на месте строительства храма в Екатеринбурге оставят

В Екатеринбурге забор на месте строительства храма Святой Екатерины будет сохранён.
Обновлено 18 мая в 09:22
Наука

Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания

Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено в 08:17
Общество

Первая леди Украины: жена Зеленского надела на инаугурацию элегантный наряд

Обновлено в 12:58
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Гаджеты

Huawei назвала свою операционную систему Hongmeng

Китайская корпорация Huawei объявила, что собственная операционная система (ОС) будет называться Hongmeng.
Обновлено в 17:42
Политика

В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность

Министерство торговли США опубликовало информацию о предоставлении временных общих разрешений, которые позволят китайской компании Huawei поддерживать существующие сети и предоставлять программные обновления клиентам.
Обновлено в 20:31
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске парламента.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Эйфелеву башню закрыли из-за забравшегося на нее мужчины

Обновлено в 12:40
Интернет

Хакерский форум OGusers сам подвергся атаке

Еще 12 мая администратор OGusers объяснял участникам, что из-за сбоя жесткого диска были стерты за несколько месяцев личные сообщения, сообщения на форуме и очки престижа, и что он восстановил резервную копию с января 2019 года, но более ранней нет.
Обновлено в 05:57
Транспорт

«Аэрофлот» предупредил об отмене ряда рейсов в Италию из-за забастовки

Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома

Обновлено в 08:12
Происшествия

Пожар в автосалоне в Кемерове полностью ликвидирован

Пожар в здании одного из автосалонов Кемерова на Октябрьском проспекте полностью ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кузбассу.
Обновлено в 12:28
Политика

Кадыров разочаровался в Зеленском после слов о Крыме

Обновлено в 11:48
Политика

Украинцы рассказали, чего ожидают от Зеленского

Жители Украины рассказали, чего ожидают от нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:50
Экономика

Опрос выявил отношение россиян к развитию отечественного авиастроения

Большинство россиян (83%) уверены, что стране нужно развивать свое производство самолетов, даже если это потребует существенных финансовых затрат, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:08
Политика

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе

Обновлено в 13:12
Политика

Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес

Брэдли Купера увидели с новой девушкой

Известного голливудского актёра Брэдли Купера заметили в компании неизвестной девушки.
Обновлено в 15:36
Здоровье

Мать разглядела на снимке дочери смертельную болезнь

Келли Перрен (Kellie Perren) рассматривала снимки пятилетней дочери и заметила в ее левом зрачке странный белый отблеск.
Обновлено в 19:03
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено в 13:57
Политика

Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию

Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено в 20:19
Происшествия

В Оренбурге убит директор филиала «Газпромтранс», его жена и водитель

Сегодня утром в жилом доме поселка нашли тело директора ООО «Газпромтранс-Оренбург» Андрея Бахарева, его супруги и водителя.
Обновлено в 05:33
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Общество

Мигрантов научат русскому языку в детских садах

Минпросвещения планирует подготовить воспитателей детских садов к работе с детьми мигрантов и обучению их русскому языку.
Обновлено в 13:47
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено в 17:02
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