Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыкеИзвестия 15:55

На Украине на наших глазах вводится языковая инквизиция. В стране, которая заявляет о соответствии высоким европейским стандартам, подобные шаги недопустимы.

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