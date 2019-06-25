Политика
Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливеКоммерсантъ вчера в 22:41
Члены Совбеза ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе и назвали это угрозой безопасности.
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Члены Совбеза ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе
Национальная служба новостейвчера в 17:30
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 00:22, Вашингтон
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено 23 июня в 17:28
Шоу-бизнес
Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой
В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Зеленский не захотел встречаться с делегацией Украины в ПАСЕ
Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы осталась без поддержки президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:22
Гаджеты
Названы пять лучших китайских смартфонов на российском рынке
Пятерку лучших смартфонов среди китайских моделей озвучил эксперт по мобильным устройствам Wylsacom Media.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия
Мотоцикл и машина скорой помощи столкнулись в Благовещенске
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий
Кроме создания шорт-листа дефицитных рабочих профессий, Зубарев предлагает обновить образовательные программы в ссузах (средних специальных учебных заведениях), наладить контакт между учебными заведениями и работодателями, а также провести масштабную рекламную кампанию для повышения престижа рабочих профессий.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Комбаров подпишет контракт с «Крыльями Советов»
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов».
Обновлено вчера в 06:45
Футбол
Бузова предложила работу Глушакову
Обновлено вчера в 20:41
Политика
ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Обновлено вчера в 21:34
Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в Грузии
В интервью «Известиям» Бурджанадзе заявила, что за антироссийской истерией в Грузии стоят силы, подконтрольные бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, который, в свою очередь, действует в интересах заокеанских спецслужб.
Обновлено вчера в 19:39
Культура
Артисты МХАТа вступились за Татьяну Доронину
Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Ирина Пегова стала платиновой блондинкой
Обновлено вчера в 13:59
Баскетбол
Яннис Адетокунбо стал MVP сезона в НБА
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19.
Обновлено вчера в 23:21
Наука
Музыка помогает старшеклассникам лучше усваивать школьные дисциплины
Канадские специалисты выяснили, что старшеклассники, посещавшие с ранних лет уроки музыки, на экзаменах по естественным наукам, математике и английскому языку показывают лучшие результаты, чем их менее «музыкальные» сверстники.
Обновлено вчера в 10:32
Гаджеты
Раскрыты характеристики бюджетных APU AMD Athlon 300GE и Athlon 320GE
Вслед за процессорами AMD Ryzen 3000 должны выйти недорогие APU Athlon 300GE и Athlon 320GE – они сменят популярные в недорогих сборках APU Athlon 200GE и Athlon 220GE.
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Власти Грузии пошли на уступки митингующим
Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено вчера в 04:14
Космос
«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Трамп заявил, что вправе начать войну с Ираном без одобрения конгресса
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что у него достаточно полномочий, чтобы начать военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Новосибирске таксист избил иллюзиониста за показанный фокус
Новосибирская полиция проверяет информацию об иллюзионисте, которого якобы побил таксист за показанный фокус, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Новосибирской области.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию
Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
Обновлено вчера в 15:43
Шоу-бизнес
Подурневшая после пластики Линда Евангелиста сильно поправилась
В Сети уверены, что Евангелиста сильно поправилась, стала выглядеть неухоженной и явно перебарщивает с пластикой.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Число погибших при взрывах на юге Казахстана выросло до двух человек
Обновлено вчера в 23:11
Общество
Гороскоп на 23 июня: Раки, ваше чутье поможет вам сделать верный выбор
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 22 июня в 20:00
Наука
Дневной сон у детей связали с лучшей успеваемостью
Американские ученые в масштабном исследовании показали, что существует также ассоциация между дневным сном и успеваемостью.
Обновлено 19 июня в 20:01
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Экономика
Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года
Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
Обновлено вчера в 23:00
Наука
Ученые назвали главную причину отказа сердца
В случае сердечной недостаточности отключение одного из генов способно предотвратить опасное для жизни состояние и спасти пациентов, которым в ином случае потребовалась бы пересадка органа.
Обновлено вчера в 22:00
Путешествия
Отдых за границей оказался дешевле, чем в Крыму
Обновлено вчера в 03:25