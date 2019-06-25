Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливеКоммерсантъ вчера в 22:41

Члены Совбеза ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе и назвали это угрозой безопасности.

Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

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Гаджеты Названы пять лучших китайских смартфонов на российском рынке Пятерку лучших смартфонов среди китайских моделей озвучил эксперт по мобильным устройствам Wylsacom Media.

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Политика ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

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