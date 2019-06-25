Политика

Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливеКоммерсантъ вчера в 22:41

Члены Совбеза ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе и назвали это угрозой безопасности.
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США показали СБ ООН доказательства «вины» Ирана

Газета.Ruвчера в 19:51

СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

RT на русскомвчера в 18:06

Британия, ФРГ и Франция осудили атаки на танкеры и выступают за сохранение ядерной сделки

ТАССвчера в 17:33

Члены Совбеза ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе

Национальная служба новостейвчера в 17:30

Члены СБ ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе

РИА Новостивчера в 17:20

Совбез ООН увидел угрозу для морской навигации в атаке на танкеры

РБКвчера в 17:12

Совбез ООН осудил инцидент с танкерами в Оманском заливе

Life.ruвчера в 17:47
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 00:22, Вашингтон
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено 23 июня в 17:28
Шоу-бизнес

Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой

В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Зеленский не захотел встречаться с делегацией Украины в ПАСЕ

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы осталась без поддержки президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:22
Гаджеты

Названы пять лучших китайских смартфонов на российском рынке

Пятерку лучших смартфонов среди китайских моделей озвучил эксперт по мобильным устройствам Wylsacom Media.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия

Мотоцикл и машина скорой помощи столкнулись в Благовещенске

Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий

Кроме создания шорт-листа дефицитных рабочих профессий, Зубарев предлагает обновить образовательные программы в ссузах (средних специальных учебных заведениях), наладить контакт между учебными заведениями и работодателями, а также провести масштабную рекламную кампанию для повышения престижа рабочих профессий.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

Комбаров подпишет контракт с «Крыльями Советов»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов».
Обновлено вчера в 06:45
Футбол

Бузова предложила работу Глушакову

Обновлено вчера в 20:41
Политика

ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Обновлено вчера в 21:34
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в Грузии

В интервью «Известиям» Бурджанадзе заявила, что за антироссийской истерией в Грузии стоят силы, подконтрольные бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, который, в свою очередь, действует в интересах заокеанских спецслужб.
Обновлено вчера в 19:39
Культура

Артисты МХАТа вступились за Татьяну Доронину

Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес

Ирина Пегова стала платиновой блондинкой

Обновлено вчера в 13:59
Баскетбол

Яннис Адетокунбо стал MVP сезона в НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19.
Обновлено вчера в 23:21
Наука

Музыка помогает старшеклассникам лучше усваивать школьные дисциплины

Канадские специалисты выяснили, что старшеклассники, посещавшие с ранних лет уроки музыки, на экзаменах по естественным наукам, математике и английскому языку показывают лучшие результаты, чем их менее «музыкальные» сверстники.
Обновлено вчера в 10:32
Гаджеты

Раскрыты характеристики бюджетных APU AMD Athlon 300GE и Athlon 320GE

Вслед за процессорами AMD Ryzen 3000 должны выйти недорогие APU Athlon 300GE и Athlon 320GE – они сменят популярные в недорогих сборках APU Athlon 200GE и Athlon 220GE.
Обновлено вчера в 13:59
Политика

Власти Грузии пошли на уступки митингующим

Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено вчера в 04:14
Космос

«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

Трамп заявил, что вправе начать войну с Ираном без одобрения конгресса

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что у него достаточно полномочий, чтобы начать военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Новосибирске таксист избил иллюзиониста за показанный фокус

Новосибирская полиция проверяет информацию об иллюзионисте, которого якобы побил таксист за показанный фокус, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Новосибирской области.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию

Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
Обновлено вчера в 15:43
Шоу-бизнес

Подурневшая после пластики Линда Евангелиста сильно поправилась

В Сети уверены, что Евангелиста сильно поправилась, стала выглядеть неухоженной и явно перебарщивает с пластикой.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Число погибших при взрывах на юге Казахстана выросло до двух человек

Обновлено вчера в 23:11
Общество

Гороскоп на 23 июня: Раки, ваше чутье поможет вам сделать верный выбор

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 22 июня в 20:00
Наука

Дневной сон у детей связали с лучшей успеваемостью

Американские ученые в масштабном исследовании показали, что существует также ассоциация между дневным сном и успеваемостью.
Обновлено 19 июня в 20:01
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Экономика

Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года

Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
Обновлено вчера в 23:00
Наука

Ученые назвали главную причину отказа сердца

В случае сердечной недостаточности отключение одного из генов способно предотвратить опасное для жизни состояние и спасти пациентов, которым в ином случае потребовалась бы пересадка органа.
Обновлено вчера в 22:00
Путешествия

Отдых за границей оказался дешевле, чем в Крыму

Обновлено вчера в 03:25
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеБольше новостей по теме
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