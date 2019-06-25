Политика
Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливеКоммерсантъ вчера в 22:41
Члены Совбеза ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе и назвали это угрозой безопасности.
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Члены Совбеза ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе
Национальная служба новостейвчера в 17:30
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:23, Вашингтон
Политика
Трамп встретится с Путиным на саммите G20
Ранее Дональд Трамп подтвердил, что встретится с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
В делегации Украины допустили приостановку участия в ПАСЕ
После возвращения российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) делегация Украины может приостановить свое участие в ПАСЕ, сообщила "Интерфакс-Украина" исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.
Обновлено вчера в 21:31
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин назвал отравление Бари Алибасова «хайпом»
Хотя к Бари Алибасову муж певицы Валерии всегда относился с уважением, актуальная ситуация с вниманием к его отравлению продюсеру не по душе.
Обновлено в 02:18
Происшествия
После ДТП под Челябинском четыре человека находятся в реанимации
Четыре человека находятся в реанимации. Среди них мужчина, женщина и двое детей. По данным ГИБДД, на трассе М5 столкнулись две машины.
Обновлено в 02:28
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Обновлено вчера в 20:15
Общество
PR-директор Алибасова опроверг сообщения об инсценировке отравления
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев отметил, что история с отравлением Алибасова содержит множество несоответствий.
Обновлено в 02:46
Общество
Никонов: на самом деле количество бюджетных мест в вузах не сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, пишут «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию РФ о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 01:49
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей
Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 00:50
Интернет
Mail.ru переведет ящики электронной почты на вход по паролю из СМС
Компания Mail.Ru Group объявила о введении нового способа идентификации владельцев ящиков электронной почты Mail.ru — через одноразовые пароли, рассылаемые через СМС и push-уведомления.
Обновлено в 02:02
Экономика
Развитие ГЛОНАСС заморозят из-за западных санкций
Правительство России может отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К из-за западных санкций, предусматривающих ограничение на поставку российским госкомпаниям комплектующих, и невозможности оперативно изготовить российские аналоги.
Обновлено в 02:16
Культура
Актёры МХАТа попросили Путина вернуть Дорониной должность худрука
Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа имени Горького более 30 лет.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
В Ницце самолет врезался в здание аэропорта
Самолет кувейтской авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание международного аэропорта Ниццы во Франции после приземления, пострадавших нет, говорится в заявлении авиакомпании.
Обновлено в 02:03
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Игры
Платформер Blazing Chrome выйдет 11 июля
Студия JoyMasher решила объединить две легендарные игры 80-х годов Contra и Metal Slug, сделав из этого олдскульный экшен-платформер Blazing Chrome.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
Принципиально новый проект авианосца представят на «Армии-2019»
Крыловский государственный научный центр представит принципиально новый концепт-проект авианосца, который по характеристикам превзойдет свой британский аналог — «Королеву Елизавету».
Обновлено в 02:49
Авто
Внешность нового Land Rover Defender раскрыли в наборе Lego
В Сети появилась фотография нового конструктора из серии Lego Technic, который раскрывает внешность внедорожника Land Rover Defender следующего поколения.
Обновлено вчера в 08:39
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сходила на свидание с бывшим возлюбленным
Две недели назад в одном из элитных отелей Вероны состоялась свадьба близких друзей Ольги Бузовой, на которую телеведущая пришла не одна, а в компании своего бывшего возлюбленного Тимофея Майорова, который, напомним, помогал ей искать идеального мужчину в шоу «Замуж за Бузову».
Обновлено вчера в 16:01
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено вчера в 12:30
Транспорт
Аэропорт Симферополь на треть увеличил число чартерных рейсов
В курортном сезоне 2019 года аэропорт Симферополь благодаря сотрудничеству с крупнейшим российским туроператором обслужит рекордное число чартерных рейсов - 344.
Обновлено в 02:00
Энергетика
Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо
Кабмин не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.
Обновлено в 02:27
Политика
«Отрезанные» от РФ украинской границей — ростовских жителей переселят
Жителей Ростовской области, проживающих в пересечённом российско-украинской границей посёлке Чертково, переселят.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Башкирии от удара молнии погибла женщина
Обновлено в 02:27
Политика
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.
Обновлено вчера в 12:15
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Обновлено в 00:32
Авто
В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota
В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике
Фотографию Соня Киперман опубликовала в Instagram. У дочери Веры Брежневой более 100 тысяч подписчиков в социальной сети.
Обновлено вчера в 23:57
Здоровье
Врач назвала внешние признаки онкологии
Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено вчера в 04:36
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с 24 спутниками и атомными часами
Ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами на борту стартовала во вторник с пусковой площадки 39А космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено в 02:50