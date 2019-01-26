Совбез ООН одобрил повестку США по ВенесуэлеRT на русском 09:44

Венесуэла не представляет угрозу миру и безопасности. Если кто и представляет, так это действия США и их союзников, направленные на свержение законного президента. Вашингтон осуществляет попытку государственного переворота в этой стране.

Совет Безопасности ООН большинством голосов принял предложенную США повестку заседания, посвященного ситуации в Венесуэле. Девять членов проголосовали за, четыре против и два воздержались. Россия и Китай выступали против проведения заседания, озаглавленного как «Ситуация в Венесуэле».

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