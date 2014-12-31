Совбез ООН не принял российский проект резолюции по ВенесуэлеRT на русском вчера в 15:59

Перед нами проект резолюции, представленный Соединенными Штатами. Наконец-то мы дошли до кульминации американского спектакля двойных стандартов по Венесуэле.

«Семь против, четыре за и четыре воздержались, проект не принят», — сказал председатель Совбеза, постпред Экваториальной Гвинеи Анатолио Ндонг Мба. Ранее Россия и Китай наложили вето на американский вариант резолюции Совбеза ООН по Венесуэле.

Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Венесуэле

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