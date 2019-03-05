Политика

Представителя российского МИД не пустили в ЧехиюГазета.Ru 07:57

Чехия отказала во въезде российскому дипломату, который прибыл в страну в составе официальной делегации. Его отправили назад, в Москву, даже не выпустив из аэропорта Праги. По информации местного издания, это решение обусловлено соображениями безопасности.
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В Госдуме прокомментировали отказ во въезде в Чехию представителю МИД России

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Microsoft назвал Россию лидером по внедрению искусственного интеллекта

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США призвали Украину уволить главу антикоррупционной прокуратуры

Американский посол на Украине Мари Йованович призвала Киев уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.
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СМИ гадают, куда уйдёт тренер вратарей «Рубина»

Команду покинул тренер вратарей Виталий Кафанов.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу лекарства «Гексорал», в которой снялся певец Филипп Киркоров, несоответствующей закону «О рекламе».
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В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
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Reuters: Евросоюз расширит черный список офшоров

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Компания Google исправила ситуацию с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма на картах, которое сохранялось у некоторых российских пользователей.
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