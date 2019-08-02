Происшествия
Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денегИзвестия вчера в 12:30
Правоохранители выяснили, что через счета указанных коллег Навального проходили крупные суммы денег неизвестного происхождения. Так, на счета подозреваемых в Альфа-банке в 2017–2018 годах поступило более 1 млрд рублей. Следователи полагают, что деньги «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц».
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с чего всё началось
МВД России начало доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по статьям о легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ) и неуплате налогов (ст. 199 УК РФ), утверждает «Проект».Коммерсантъвчера в 11:04
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«Проект»: МВД заподозрило Фонд борьбы с коррупцией Навального в отмывании денег
Новая газетавчера в 09:37
СМИ: МВД подозревает лидеров ФБК в отмывании денег и неуплате налогов
Московский Комсомолецвчера в 09:24
«Проект» сообщил о проверке фонда Навального по статьям об отмывании денег и неуплате налогов
Коммерсантъвчера в 11:04
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