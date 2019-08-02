Происшествия

Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денегИзвестия 12:30

Следственные органы проверяют сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального. Их подозревают в отмывании денег, сообщил в пятницу, 2 августа, «Проект» в Telegram. Издание ссылается на документы МВД, оказавшиеся в их распоряжении, и источник в силовых структурах.
Читать в источнике
Комментировать199
с чего всё началось
МВД России начало доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по статьям о легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ) и неуплате налогов (ст. 199 УК РФ), утверждает «Проект
».
Коммерсантъ11:04

Подробнее о событии

Сторонников Навального заподозрили в отмывании более миллиарда рублей

Life.ru12:58

Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денег

Известия12:30

Против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Навального, по некоторым данным, собираются возбудить уголовное дело

Эхо Москвы11:24

«Проект» сообщил о проверке фонда Навального по статьям об отмывании денег и неуплате налогов

Коммерсантъ11:04

Навальному светит третий условный срок? МВД выявило реальные размеры финансовых афер ФБК - источник

Царьград11:57

Через счета сотрудников фонда Навального прошел сомнительный миллиард рублей

Lenta.ru11:10

«Проект»: руководство ФБК проверяют на отмывание денег и неуплату налогов

Дождь09:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
Гаджеты

В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках

Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено в 01:00
Политика

Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий охотиться на животных с использованием лука и арбалета.
Обновлено в 15:31
Общество

Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено в 13:47
Политика

Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Политика

Трамп заявил о решении СССР переименоваться в Россию

Союзные республики СССР решили переименоваться в Россию.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА

Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено в 06:05
Общество

Убитая в Москве блогерша с 17 лет писала в соцсетях о «дорогих» мужчинах

Обновлено в 11:48
Политика

Госбюро изъяло у военных документы по керченской провокации

Государственное бюро расследований Украины получило от командования Военно-морскими силами копии документов, которые имеют отношение к проходу трех кораблей ВМСУ через Керченский пролив в ноябре 2018 года.
Обновлено в 14:39
Общество

Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам

Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено в 16:06
Политика

Конгресс США одобрил законопроект о потолке госдолга

Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о продлении срока наступления потолка государственного долга на два года.
Обновлено вчера в 12:32
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги

Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено в 13:46
Происшествия

Суд приостановил работу вендинговых автоматов Healthy Food

Решение было принято после массового отравления офисных работников едой, купленной в вендинговых автоматах этой компании, которую признали виновной в нарушении санитарно- эпидемиологических требований к организации питания, сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия

Российскую ЛГБТ-активистку убили из-за «слишком сильных оскорблений»

Обновлено в 08:48
Кино

Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене

Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено в 12:55
Общество

Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Общество

Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Финансы

Банк «Траст» увеличил долю в Объединенной вагонной компании до 25,5%

Банк «Траст» нарастил долю в ПАО «Объединенная вагонная компания» с 5,7 до 25,5%. Об этом говорится в материалах банка.
Обновлено в 14:04
Общество

Близнецам нужно отдохнуть, а Девам благоволит удача

Для остальных Весов день будет вполне обычным и не предвещает больших перемен.
Обновлено вчера в 08:21
Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома

Обновлено в 09:52
Экономика

Российские миллиардеры с начала года стали на 36 млрд долларов богаче

За семь месяцев нынешнего года богатейшие предприниматели России увеличили свое состояние на 36,324 млрд долларов.
Обновлено в 00:44
Политика

МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:47
Общество

Больше века понадобится на восстановление сгоревших в Сибири лесов

Обновлено в 07:00
Общество

Бизнес в центре Москвы предупредили об опасности акций протеста

Районные управы предложили магазинам и кафе в центре Москвы предпринять меры безопасности или закрыться 3 августа, когда запланирована несогласованная акция оппозиции.
Обновлено в 14:54
Игры

Alan Wake и For Honor бесплатно раздают в Epic Games Store

Обновлено в 12:24
Политика

Китай угрожает ответить на новые пошлины Трампа

Китай примет «контрмеры» в связи с введением США 10%-ных пошлин на 300 млрд долл. китайских товаров, 2 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:39
Футбол

Ларссон рассказал о переходе в «Спартак»

Обновлено в 15:44
Культура

Умерла певица Александра Стрельченко

В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Тушивший пожары самолет разбился во Франции

Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший лесные пожары, передает РИА "Новости". Инцидент произошел в департаменте Гар.
Обновлено в 12:28
Общество

На Урале скончался вице-спикер свердловского Заксобрания

В Свердловской области умер вице-спикер регионального Заксобрания Анатолий Сухов. ("Единая Россия").
Обновлено в 16:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Волков
Российский политик
Российский политик и общественный деятель, IT-специалист, руководитель предвыборного штаба Алексея Навального на выборах Президента России 2018 года, и, впоследствии, штаба «забастовки избирателей», сооснователь «Общества защиты интернета».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное