Происшествия
Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денегИзвестия 12:30
Правоохранители выяснили, что через счета указанных коллег Навального проходили крупные суммы денег неизвестного происхождения. Так, на счета подозреваемых в Альфа-банке в 2017–2018 годах поступило более 1 млрд рублей. Следователи полагают, что деньги «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц».
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с чего всё началось
МВД России начало доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по статьям о легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ) и неуплате налогов (ст. 199 УК РФ), утверждает «Проект».Коммерсантъ11:04
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Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
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Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
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Обновлено вчера в 10:32
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
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Один из самых известных русских французов получил российский паспорт
Самый известный русский парижанин, последний художник первой волны русской эмиграции Кирилл Арнштам получил российский паспорт.
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Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
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Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна
Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.
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Захарова отреагировала на санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что санкции США против России из-за дела экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются настоящей провокацией.
Обновлено в 13:45
Музыка
В Канаде женщину от пумы спасла песня группы Metallica
Жительница Канады спаслась от нападения пумы, включив песню рок-группы Metallica. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на vicnews.com.
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Политика
Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Авто
Toyota выпустит новый RAV4 с другим названием и дизайном
В октябре текущего года на заводе FAW и Toyota в Поднебесной сойдет с конвейера версия кроссовера RAV4 с более глобальными изменениями.
Обновлено вчера в 13:47
Армия и оружие
США продолжат разработку запрещенных ДРСМД ракет
Обновлено в 14:08
Общество
Близнецам нужно отдохнуть, а Девам благоволит удача
Для остальных Весов день будет вполне обычным и не предвещает больших перемен.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия
Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.
Обновлено в 14:34
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Экономика
Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаров
Ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд руб. Такие данные опубликовала Счетная палата на своей официальной странице в Facebook.
Обновлено в 12:30
Интернет
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Политика
ЕК предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину
Еврокомиссия предложила Украине и России заключить с начала 2020 года десятилетний контракт о транзите газа, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
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Китай примет «контрмеры» в связи с введением США 10%-ных пошлин на 300 млрд долл. китайских товаров, 2 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:39
Спорт
Ninja подписал контракт с Mixer и ушёл с Twitch за $ 932 миллиона
Самый популярный стример Fortnite на Twitch Тайлер Ninja Блевинс сменил стриминговую платформу.
Обновлено в 14:00
Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.
Обновлено в 10:15
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
В столкновениях на границе с Израилем ранены почти 40 палестинцев
«Сегодня в секторе Газа тридцать семь палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава», — заявила Яги, которую цитирует РИА Новости.
Обновлено в 14:27
Политика
В Госдуме предложили штрафовать участников митингов на миллион
Член Государственной думы от партии «Единая Россия» Михаил Старшинов заявил, что штрафы за участие в несогласованных митингах следует повысить до одного миллиона рублей.
Обновлено в 12:21
Общество
Названы российские регионы с наибольшим числом абортов
Названы российские регионы, в которых в 2018 году было сделано наибольшее число абортов.
Обновлено вчера в 23:56