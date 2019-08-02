с чего всё началось

Правоохранители выяснили, что через счета указанных коллег Навального проходили крупные суммы денег неизвестного происхождения. Так, на счета подозреваемых в Альфа-банке в 2017–2018 годах поступило более 1 млрд рублей. Следователи полагают, что деньги «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц».

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