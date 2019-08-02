с чего всё началось

Следственные органы проверяют сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального. Их подозревают в отмывании денег, сообщил в пятницу, 2 августа, «Проект» в Telegram. Издание ссылается на документы МВД, оказавшиеся в их распоряжении, и источник в силовых структурах.

Здоровье Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.

Армия и оружие Иран выразил надежду на устойчивость перемирия в Идлибе Тегеран надеется, что вступивший в силу режим прекращения огня, объявленный правительством Сирии в провинции Идлиб, сохранит устойчиврость.

Общество Путин подписал закон о повышении детских пособий Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.

Здоровье В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом Больше всего людей с активным туберкулезом проживают в Чукотском автономном округе, на 100 тысяч населения больных приходится 526,9 человек, в Республике Тыва и Приморском крае также зафиксирован высокий показатель зараженных - на 100 тысяч человек приходится 512,6 и 280,8 больных соответственно, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.

Гаджеты Раскрыты европейские цены на Samsung Galaxy Note10 и Note10+ За 5 дней до официальной премьеры линейки смартфонов Samsung Galaxy Note10 в Сети появилась информация, касающаяся стоимость аппаратов на европейском рынке.

Происшествия Пожар на мебельной фабрике в Одинцово ликвидирован В подмосковном Одинцово произошел крупный пожар на мебельной фабрике. Там загорелся склад с автомобильными тентами.

Происшествия Суд продлил арест бывшего табачного дистрибутора Худояна По словам адвоката, арест продлен вопреки медицинским показаниям обвиняемого, а также «с целью оказания давления» на господина Худояна со стороны обвинения.

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Финансы Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.

Политика Китай призвал ослабить санкции против КНДР Постоянный представитель Китая при Организации Объединённых Наций Чжан Цзюнь считает, что в определённый момент санкции против КНДР будет необходимо смягчить.

Политика Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».

Политика Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию.

Экономика Путин подписал закон, меняющий порядок предоставления межбюджетных трансфертов Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование предоставления трансфертов из федерального бюджета в региональные.

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Политика Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.

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Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

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