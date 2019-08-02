Происшествия
Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денегИзвестия 12:30
Следственные органы проверяют сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального. Их подозревают в отмывании денег, сообщил в пятницу, 2 августа, «Проект» в Telegram. Издание ссылается на документы МВД, оказавшиеся в их распоряжении, и источник в силовых структурах.
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с чего всё началось
МВД России начало доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по статьям о легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ) и неуплате налогов (ст. 199 УК РФ), утверждает «Проект».Коммерсантъ11:04
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Хоккей
Квартальнов: многие игроки «Ак Барса» сегодня были тяжёленькие
Обновлено в 15:13
Здоровье
Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне
Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Иран выразил надежду на устойчивость перемирия в Идлибе
Тегеран надеется, что вступивший в силу режим прекращения огня, объявленный правительством Сирии в провинции Идлиб, сохранит устойчиврость.
Обновлено в 07:38
Общество
Путин подписал закон о повышении детских пособий
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено в 16:18
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
Больше всего людей с активным туберкулезом проживают в Чукотском автономном округе, на 100 тысяч населения больных приходится 526,9 человек, в Республике Тыва и Приморском крае также зафиксирован высокий показатель зараженных - на 100 тысяч человек приходится 512,6 и 280,8 больных соответственно, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
Обновлено в 10:01
Гаджеты
Раскрыты европейские цены на Samsung Galaxy Note10 и Note10+
За 5 дней до официальной премьеры линейки смартфонов Samsung Galaxy Note10 в Сети появилась информация, касающаяся стоимость аппаратов на европейском рынке.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Пожар на мебельной фабрике в Одинцово ликвидирован
В подмосковном Одинцово произошел крупный пожар на мебельной фабрике. Там загорелся склад с автомобильными тентами.
Обновлено в 17:09
Происшествия
Суд продлил арест бывшего табачного дистрибутора Худояна
По словам адвоката, арест продлен вопреки медицинским показаниям обвиняемого, а также «с целью оказания давления» на господина Худояна со стороны обвинения.
Обновлено в 19:21
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги
«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Политика
Китай пообещал ответить на новые пошлины США
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что власти страны готовы принять адекватные меры в ответ на анонсированное американскими властями повышение пошлин на китайские товары.
Обновлено в 06:36
Политика
Трамп заявил об отказе Рэтклиффа от должности главы нацразведки
Президент США Дональд Трамп заявил, что конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы национальной разведки страны.
Обновлено в 14:59
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Политика
Китай призвал ослабить санкции против КНДР
Постоянный представитель Китая при Организации Объединённых Наций Чжан Цзюнь считает, что в определённый момент санкции против КНДР будет необходимо смягчить.
Обновлено в 17:39
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Политика
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию.
Обновлено в 16:52
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
Происшествия
В США легкомоторный самолет экстренно сел на шоссе
Обновлено в 07:44
Экономика
Путин подписал закон, меняющий порядок предоставления межбюджетных трансфертов
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование предоставления трансфертов из федерального бюджета в региональные.
Обновлено в 18:02
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность) в связи с природными пожарами в Красноярском крае.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Без слез не взглянешь. Волочкова дала отпор хейтерам
Балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу хейтеров, которые критикуют ее фотографии в соцсетях.
Обновлено в 16:38
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в автобусе в Турции
В результате возгорания в автобусе в провинции Балыкесир в Турции погибли пять человек, ещё 15 пострадали.
Обновлено в 12:53
Общество
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самые чистые воды в Черном море по любым характеристикам – у крымского мыса Тарханкут на западе полуострова, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:57
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Армия и оружие
«Туполев» разработает замену транспортникам Ан-12
Компания «Туполев» займется разработкой нового среднего военно-транспортного самолета, который в перспективе сможет заменить устаревшие Ан-12.
Обновлено в 09:31
Экономика
Россияне смогут брать «ипотечные каникулы»
Россияне, попавшие в трудную жизненную ситуацию, с 31 июля могут написать заявление об «ипотечных каникулах».
Обновлено 30 июля в 21:33
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Авто
Ателье AC Schnitzer показало доработанный BMW X5
Инженеры тюнинг-ателье AC Schnitzer предлагают клиентам на выбор несколько пакетов для доработки BMW X5.
Обновлено в 05:50