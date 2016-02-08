Происшествия
Сотрудников ФСБ задержали за хищение средств у предпринимателяКоммерсантъ 08:13
ФСБ России сообщила о задержании двух своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена. «Задержаны военнослужащие органов ФСБ, причастные к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
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с чего всё началось
"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России задержаны военнослужащие органов Федеральной службы безопасности, причастные к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю", - сказали в ЦОС, не приведя подробностей материалов проверки и должностей задержанных.ТАСС07:57
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