"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России задержаны военнослужащие органов Федеральной службы безопасности, причастные к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю", - сказали в ЦОС, не приведя подробностей материалов проверки и должностей задержанных.

с чего всё началось

ФСБ и МВД задержали военнослужащих органов Федеральной службы безопасности по подозрению в причастности к хищению денег у предпринимателя. Должности задержанных в сообщении ФСБ не названы, сумма хищения также не уточняется.

Сотрудников ФСБ задержали за хищение средств у бизнесмена

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