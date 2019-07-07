Происшествия

Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег ЗахарченкоГазета.Ru 14:00

Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

Число сотрудников ФСБ по делу о разбое увеличилось до 15

Фигурантами дела являются сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, которые ранее работали в управлении "К" ведомства (управление по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы), а также офицеры спецподразделений "Альфа" и "Вымпел".
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