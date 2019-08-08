Происшествия
Сотрудников ФБК вызвали на допросы по делу об отмывании денегИзвестия 07:54
По данным следствия, в 2016–2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Получателям было известно, что эти средства были приобретены преступным путем.
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с чего всё началось
Следственный комитет России (СКР) сообщил, что наложил аресты на счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и еще более чем на сотню счетов, принадлежащих физическим и юридическим лицам.Коммерсантъ07:51
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