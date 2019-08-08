с чего всё началось

По данным следствия, в 2016–2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Получателям было известно, что эти средства были приобретены преступным путем.

Сотрудников ФБК вызвали на допросы по делу об отмывании денег

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