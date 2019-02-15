Происшествия

Сотрудников Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублейRT на русском 06:23

Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok американец Майкл Калви и ещё пять человек, которые были задержаны ранее, подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей. По словам следователя, подозреваемыми по делу проходят двое иностранных и трое российских граждан.
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Антон Силуанов
Если это мошенничество, что тут можно сказать: не надо нарушать законодательство. Надо просто разобраться, если подтвердятся факты, никто не может дать поблажки нарушителям. Нарушать закон никто не должен, будь то иностранец или россиянин. Здесь нет разницы.
— Антон Силуанов, российский экономистInc.Russia 05:43
с чего всё началось
В Baring Vostok заявили
, что задержания прошли «в рамках коммерческого спора» вокруг банка «Восточный» и не связаны напрямую с деятельностью как самой компании, так и банка.
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