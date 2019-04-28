Политика
Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе ЗеленскогоRT на русском 06:23
Сотрудники пятизвёздочного отеля в Турции в районе Бодрума рассказали о своих встречах с победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским. Официант ресторана в беседе с РИА Новости охарактеризовал Зеленского как «очень простого, приятного и весьма симпатичного человека».
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 09:05, Ашберн
Политика
Гаспарян оценил слова Зеленского о паспортах РФ для всех украинцев
Журналист, радиоведущий, политолог и публицист Армен Гаспарян отреагировал на заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского по поводу предложения России в упрощенном порядке предоставлять гражданство РФ всем украинцам.
Обновлено в 07:38
Культура
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено вчера в 01:28
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия
В Швейцарии при сходе лавины погибли четыре немецких лыжника
Четыре немецких лыжника погибли в результате схода лавины в районе высокогорного альпийского перевала Грюнхорнлюкке на юге Швейцарии, сообщается на сайте полиции кантона Вале.
Обновлено в 07:09
Политика
Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Культура
Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса
Обновлено вчера в 10:18
Футбол
«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче чемпионата России по футболу
Московский "Локомотив" со счетом 2:1 обыграл красноярский "Енисей" в домашнем матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 08:55
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер
Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу
Обновлено вчера в 18:08
Автоспорт
В Баку стартует финал гран-при Азербайджана
Напомним, протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более 6 км. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Порошенко назвал празднование Пасхи на Украине уникальным
«Пасха ныне уникальная», - написал президент Украины. Гражданам он пожелал радости, счастья и благополучия.
Обновлено в 04:45
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Наука
Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа
Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
Политика
Геращенко пожаловалась на «незаконную паспортизацию» Путина
Отменить указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса требует первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Обновлено в 08:37
Футбол
Кафельников обвинил Кононова в предательстве
Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников раскритиковал главного тренера "Спартака" Олега Кононова, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:36
Политика
Британия нашла способ противодействовать России и Китаю
Например, у властей появится более эффективный и простой способ выдворения иностранных разведчиков, даже если у них есть основания для пребывания на территории Великобритании.
Обновлено в 07:49
Политика
На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Наука
Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти
Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.
Обновлено в 04:00
Происшествия
На складе «Магнита» под Воронежем ликвидировали открытое горение
Открытое горение на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", ликвидировано, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления МЧС по региону.
Обновлено в 01:21
Происшествия
В Казани сбили женщину, перебегавшую через магистраль с коляской
В Сети появилось видео, на котором женщину с коляской, перебегавшую дорогу в неположенном месте, сбивает автомобиль.
Обновлено в 08:43
Футбол
Бернли — Манчестер Сити 0:0 (1-й тайм)
Клопп даже написал мне хитрое сообщение, что если я забью [«Манчестер Сити»], он может подписать меня на следующий сезон.
Обновлено в 07:58
Происшествия
На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов
На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
Общество
Букмекеры составили портрет будущего наследника британского престола
Британские букмекерские компании дали прогноз об имени, поле и внешности будущего ребенка принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»
Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55