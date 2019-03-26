Общество

Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатахРИА Новости вчера в 23:35

Медицинский персонал роддома в башкирском Салавате, где сотрудники смеялись над озвученными руководством цифрами о зарплатах, рассказал в интервью сайту ufa1.ru об условиях труда и уровне окладов.
Читать в источнике
с чего всё началось

«Хуже, чем сейчас, уже не будет»: медики рассказали, как выживают в салаватском роддоме

Пока видео, где медики роддома в Башкирии встречают смехом и аплодисментами статистику своих зарплат, набирает тысячи просмотров на YouTube, редакция UFA1.RU решила выяснить, сколько врачи, медсестры и санитарки родильного дома получают на самом деле.
Уфа1.рувчера в 22:00

Подробнее о событии

Сотрудники роддома в Башкирии назвали размер своих зарплат

РБК01:00

Реальная зарплата: врачи Салаватского роддома показали свои расчетки

ProUfu.ru26 марта в 09:17

Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах

РИА Новостивчера в 23:35

«Хуже, чем сейчас, уже не будет»: медики рассказали, как выживают в салаватском роддоме

Уфа1.рувчера в 22:00

Работники роддома в Башкирии рассказали о своих реальных зарплатах

Говорит Москва00:26

Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах

RT на русскомвчера в 23:58

Минздрав Башкирии предлагает изменить минимальный оклад медработников

UfaTime.ru25 марта в 21:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 02:01, Ашберн
Спорт

МОК перераспределил отобранные у россиян медали Олимпиады-2014 в Сочи

Обновлено в 01:23
Общество

Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег

Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей.
Обновлено в 00:22
Политика

Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова

Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено вчера в 07:20
Общество

Эксперт назвал «беспохмельный» алкоголь синтетическим наркотиком

Созданный в Великобритании «беспохмельный» алкогольный напиток является обычным синтетическим наркотиком, не имеющим никакого отношения к алкоголю.
Обновлено вчера в 12:20
Спорт

Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты

Обновлено вчера в 12:26
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 06:39
Политика

Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины

Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в палате представителей заявил, что в ближайшем будущем планирует объявил о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters.
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия

В здании правительства Хабаровского края проходят обыски

Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Экс-полпред в ДФО Виктор Ишаев задержан в Москве

Бывший полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (2009-2013 годы), экс-министр по развитию Дальнего Востока (2012-2013), академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, сообщил близкий к следствию источник.
Обновлено в 01:52
Политика

В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

В Казахстане возбудили уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-8

Заместитель генпрокурора Казахстана Андрей Лукин рассказал, что по факту крушения военного вертолёта Ми-8 в Кызылординской области возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком

Обновлено вчера в 20:51
Происшествия

Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное управление МВД.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина

Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Лиза Галкина уже не в первый раз прошла по подиуму, демонстрируя коллекцию Yudashkin Kids.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

Всемирная исламская лига: в мире растет пропасть между цивилизациями

В мире наблюдается углубляющаяся пропасть между цивилизациями и культурами.
Обновлено вчера в 03:41
Футбол

Агент Сульшера прибыл в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед»

Джим Сольбаккен, агент исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера, прибыл в Англию для переговоров с руководством манкунианского клуба, сообщает ESPN.
Обновлено вчера в 18:29
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Гаджеты

В WhatsApp появится новый «темный режим»

Разработчики WhatsApp тестируют «темный режим» для платформы Android. Данная версия будет отличаться от используемой на iOS.
Обновлено в 00:37
Происшествия

В Хабаровском крае осудили мужчину, повесившего кота на балконе

Обновлено вчера в 22:49
Общество

Социологи провели опрос о предвыборных предпочтениях забайкальцев

Кандидатуру врио губернатора Забайкалья Александра Осипова готовы поддержать на предстоящих выборах 66% от всех опрошенных забайкальцев, сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 01:50
Политика

За Абызова поручились Дворкович, Волошин, Тимакова и Чубайс

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручился за экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 11:00
Здоровье

Для пожилых людей на Ставрополье открывают гериатрические кабинеты

Министр здравоохранения края Виктор Мажаров сообщил, что на 1 января 2019 года в 17 медицинских учреждениях края уже организованы и лицензированы гериатрические кабинеты.
Обновлено вчера в 11:48
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Общество

Жительницам российских сел могут продлить рабочий день

В России женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня.
Обновлено вчера в 01:23
Авто

Немецкий журнал предсказал успех Lada 4x4 Vision в Европе

Немецкий журнал Stern отметил «своеобразный» дизайн внедорожника Lada 4x4 Vision и предсказал успех новинки в Европе при условии, что она будет стоить столько же, сколько и ее предшественник — «Нива».
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Порошенко назвал условие переговоров с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко допустил двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но только при участии международных партнеров.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Алсу с дочками украсила обложку журнала

Алсу вместе со своими дочками Микеллой и Сафиной стала главной героиней нового выпуска журнала «Антенна», сообщает storinka.com.ua.
Обновлено вчера в 18:00
Здоровье

Жители России в 2018 году съели сахара в два раза больше нормы

В 2018 году в России потребление мяса и мясопродуктов при установленной Минздравом норме 73 кг составило 75,1 кг на человека.
Обновлено в 01:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное