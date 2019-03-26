Общество
Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатахРИА Новости вчера в 23:35
Медицинский персонал роддома в башкирском Салавате, где сотрудники смеялись над озвученными руководством цифрами о зарплатах, рассказал в интервью сайту ufa1.ru об условиях труда и уровне окладов.
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с чего всё началось
Пока видео, где медики роддома в Башкирии встречают смехом и аплодисментами статистику своих зарплат, набирает тысячи просмотров на YouTube, редакция UFA1.RU решила выяснить, сколько врачи, медсестры и санитарки родильного дома получают на самом деле.Уфа1.рувчера в 22:00
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Общество
Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег
Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей.
Обновлено в 00:22
Политика
Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова
Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено вчера в 07:20
Общество
Эксперт назвал «беспохмельный» алкоголь синтетическим наркотиком
Созданный в Великобритании «беспохмельный» алкогольный напиток является обычным синтетическим наркотиком, не имеющим никакого отношения к алкоголю.
Обновлено вчера в 12:20
Спорт
Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 06:39
Политика
Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины
Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в палате представителей заявил, что в ближайшем будущем планирует объявил о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters.
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия
В здании правительства Хабаровского края проходят обыски
Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Экс-полпред в ДФО Виктор Ишаев задержан в Москве
Бывший полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (2009-2013 годы), экс-министр по развитию Дальнего Востока (2012-2013), академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, сообщил близкий к следствию источник.
Обновлено в 01:52
Политика
В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
В Казахстане возбудили уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-8
Заместитель генпрокурора Казахстана Андрей Лукин рассказал, что по факту крушения военного вертолёта Ми-8 в Кызылординской области возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров
Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное управление МВД.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина
Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Лиза Галкина уже не в первый раз прошла по подиуму, демонстрируя коллекцию Yudashkin Kids.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Всемирная исламская лига: в мире растет пропасть между цивилизациями
В мире наблюдается углубляющаяся пропасть между цивилизациями и культурами.
Обновлено вчера в 03:41
Футбол
Агент Сульшера прибыл в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед»
Джим Сольбаккен, агент исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера, прибыл в Англию для переговоров с руководством манкунианского клуба, сообщает ESPN.
Обновлено вчера в 18:29
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Гаджеты
В WhatsApp появится новый «темный режим»
Разработчики WhatsApp тестируют «темный режим» для платформы Android. Данная версия будет отличаться от используемой на iOS.
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Хабаровском крае осудили мужчину, повесившего кота на балконе
Обновлено вчера в 22:49
Общество
Социологи провели опрос о предвыборных предпочтениях забайкальцев
Кандидатуру врио губернатора Забайкалья Александра Осипова готовы поддержать на предстоящих выборах 66% от всех опрошенных забайкальцев, сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 01:50
Политика
За Абызова поручились Дворкович, Волошин, Тимакова и Чубайс
Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручился за экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 11:00
Здоровье
Для пожилых людей на Ставрополье открывают гериатрические кабинеты
Министр здравоохранения края Виктор Мажаров сообщил, что на 1 января 2019 года в 17 медицинских учреждениях края уже организованы и лицензированы гериатрические кабинеты.
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Общество
Жительницам российских сел могут продлить рабочий день
В России женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня.
Обновлено вчера в 01:23
Авто
Немецкий журнал предсказал успех Lada 4x4 Vision в Европе
Немецкий журнал Stern отметил «своеобразный» дизайн внедорожника Lada 4x4 Vision и предсказал успех новинки в Европе при условии, что она будет стоить столько же, сколько и ее предшественник — «Нива».
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Порошенко назвал условие переговоров с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко допустил двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но только при участии международных партнеров.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Алсу с дочками украсила обложку журнала
Алсу вместе со своими дочками Микеллой и Сафиной стала главной героиней нового выпуска журнала «Антенна», сообщает storinka.com.ua.
Обновлено вчера в 18:00
Здоровье
Жители России в 2018 году съели сахара в два раза больше нормы
В 2018 году в России потребление мяса и мясопродуктов при установленной Минздравом норме 73 кг составило 75,1 кг на человека.
Обновлено в 01:38