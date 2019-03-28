Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатахRT на русском вчера в 23:58

Пока видео, где медики роддома в Башкирии встречают смехом и аплодисментами статистику своих зарплат, набирает тысячи просмотров на YouTube, редакция UFA1.RU решила выяснить, сколько врачи, медсестры и санитарки родильного дома получают на самом деле.

с чего всё началось

Сотрудники роддома в башкирском Салавате, рассмеявшиеся после слов главного врача медучреждения о размере своих зарплат, в ходе интервью порталу ufa1.ru рассказали о реальном положении дел.

Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах

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