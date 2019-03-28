Сотрудники роддома в Башкирии раскрыли тайну своих зарплатГазета.Ru 03:20

Пока видео, где медики роддома в Башкирии встречают смехом и аплодисментами статистику своих зарплат, набирает тысячи просмотров на YouTube, редакция UFA1.RU решила выяснить, сколько врачи, медсестры и санитарки родильного дома получают на самом деле.

с чего всё началось

Новую работу нашли медики роддома в Салавате, уволившиеся после того, как во вторник, 26 марта, сотрудники посмеялись над размерами зарплат. Об этом рассказала заведующая акушерским отделением родильного дома Елена Рахматуллина, передает ФАН.

Сотрудники роддома в Башкирии раскрыли тайну своих зарплат

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