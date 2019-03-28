Общество

Сотрудники роддома в Башкирии раскрыли тайну своих зарплатГазета.Ru 03:20

Новую работу нашли медики роддома в Салавате, уволившиеся после того, как во вторник, 26 марта, сотрудники посмеялись над размерами зарплат. Об этом рассказала заведующая акушерским отделением родильного дома Елена Рахматуллина, передает ФАН.
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с чего всё началось

«Хуже, чем сейчас, уже не будет»: медики рассказали, как выживают в салаватском роддоме

Пока видео, где медики роддома в Башкирии встречают смехом и аплодисментами статистику своих зарплат, набирает тысячи просмотров на YouTube, редакция UFA1.RU решила выяснить, сколько врачи, медсестры и санитарки родильного дома получают на самом деле.
Уфа1.рувчера в 22:00

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Башкирские врачи, которые посмеялись над своими зарплатами, назвали размер выплат

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«Хуже, чем сейчас, уже не будет»: медики рассказали, как выживают в салаватском роддоме

Уфа1.рувчера в 22:00

Медики башкирского роддома озвучили размеры своих зарплат

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Сотрудники роддома в Башкирии назвали размер своих зарплат

РБК01:00

Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах

RT на русскомвчера в 23:58

Сотрудники роддома в Башкирии честно рассказали о своих проблемах с зарплатой

КП - Уфа02:47

Работники роддома в Башкирии рассказали о своих реальных зарплатах

Говорит Москва00:26
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 05:04, Ашберн
Происшествия

В Югре задержали четвертого исламиста, готовившего теракты

В Ханты-Мансийском автономном округе задержан четвертый участник банды, готовившей теракты на территории региона, следует из доклада главы окружного управления МВД Василия Романицы, озвученного в четверг на заседании региональной Думы.
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Происшествия

В Китае мужчина устроил взрыв у полицейского участка

Неизвестный мужчина устроил взрыв в одном из полицейских участков в городе Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин, в результате инцидента нападавший погиб, три человека пострадали, говорится в заявлении полиции города.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие

Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо

ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Здоровье

Женщина родила два раза за месяц

Обновлено в 01:32
Происшествия

В Германии две тысячи человек эвакуировали из-за бомбы времен войны

Обновлено в 02:43
Происшествия

В правительстве Хабаровского края подтвердили обыски

В здании правительства Хабаровского края проходят обыски. Власти подтвердили мероприятия.
Обновлено в 02:14
Гаджеты

К Mir Pay подключились шесть новых банков

Напомним, Mir Pay был запущен платежной системой «Мир» 4 марта 2019 года, когда к сервису подключились Россельхозбанк, банк РНКБ, «Центр-инвест», СМП Банк, АБ «Россия», УБРиР, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк.
Обновлено в 03:38
Экономика

Медведев одобрил комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь»

Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

Адвокат предложил залог в миллиард рублей за Абызова

Защита предложила Басманному суду Москвы залог в миллиард рублей за освобождение экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиненного в создании преступного сообщества и мошенничестве.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Космос

Плоскоземельщики отправятся в Антарктику на поиски «края» планеты

Обновлено вчера в 08:45
Политика

Мадуро заявил об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы

Мадуро заявил, что атаку совершил снайпер при помощи дальнобойной винтовки. У властей, по его словам есть доказательства, в том числе пули.
Обновлено в 03:02
Общество

Кольцово назвали лучшим региональным аэропортом СНГ

Обновлено в 03:44
Политика

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Культура

YouTube удалил последние ролики Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил последние ролики Юрия Дудя и Леонида Парфенова за "нарушение условий использования" платформы; о каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.
Обновлено в 02:34
Политика

Сергей Таскаев выбран новым ректором ЧелГУ

На пост руководителя ЧелГУ претендовали действующий ректор Диана Циринг и декан физического факультета Сергей Таскаев.
Обновлено в 04:08
Экономика

В России резко подорожали авиабилеты

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направило письмо на имя вице-премьера РФ Максима Акимова, в котором говорится, что цены на авиабилеты в эконом-классе с начала текущего года выросли на 7,5%. Как пишет «Коммерсант», темпы роста стоимости за два месяца 2019 года в три раза выше, чем за весь прошлый год.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Юристу из Приморья дали два года за репост записи Бабченко

Спасский районный суд Приморского края приговорил юриста Дмитрия Третьякова к двум годам условно.
Обновлено в 04:38
Экономика

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено вчера в 04:26
Наука

Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака

С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44
Происшествия

В Сочи петербуржца осудили за дебош на авиарейсе в Анталью

Обновлено в 04:43
Общество

Игорь Артамонов инспектирует липецкие парки

Врио главы региона Игорь Артамонов сегодня проедет по общественным пространствам, которые планируется благоустроить в этом году.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Серия мощных взрывов в украинском городе попала на видео

Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14
Происшествия

Самолет не смог с первого раза сесть на Ямале из-за уборки снега

Самолет, летевший из Тюмени, не смог с первого раза сесть в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО), так как в этот момент взлетно-посадочную полосу (ВПП) очищали от снега, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 03:15
Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Экономика

Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Хоккей

Якуб Коварж продлил контракт с «Автомобилистом» на два года

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж продлил контракт на два года, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 00:34
Политика

Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 19:31
Футбол

УЕФА открыла дело против Федерации футбола Украины из-за Мораеса

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против Федерации футбола Украины по поводу натурализации нападающего Жуниора Мораеса.
Обновлено вчера в 14:21
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