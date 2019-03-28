Общество
Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатахRT на русском вчера в 23:58
Сотрудники роддома в башкирском Салавате, рассмеявшиеся после слов главного врача медучреждения о размере своих зарплат, в ходе интервью порталу ufa1.ru рассказали о реальном положении дел.
Читать в источнике
Оценить239
с чего всё началось
Пока видео, где медики роддома в Башкирии встречают смехом и аплодисментами статистику своих зарплат, набирает тысячи просмотров на YouTube, редакция UFA1.RU решила выяснить, сколько врачи, медсестры и санитарки родильного дома получают на самом деле.Уфа1.рувчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:32, Ашберн
Армия и оружие
Израильский удар по Алеппо попал на видео
В сети появились видеозаписи ударов Израиля по сирийской провинции Алеппо. Они были опубликованы в нескольких аккаунтах в Twitter.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Новой Москве мальчик травмирован упавшими воротами
11-летний мальчик травмирован упавшими футбольными воротами в городе Московский (Новая Москва).
Обновлено в 02:18
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года
Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
«Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:38
Спорт
Глазырина выиграла спринт на чемпионате России по биатлону
Биатлонистка Екатерина Глазырина из Свердловской области выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на чемпионате России.
Обновлено в 04:32
Культура
YouTube удалил новые видео Парфенова и Дудя
Обновлено в 00:53
Происшествия
В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы
Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Наука
Запущена фабрика сверхтяжелых элементов
Пресс-служба Министерства науки и высшего образования России сообщила о торжественном запуске экспериментальной установки Циклотрона ДЦ-280 или Фабрики сверхтяжелых элементов.
Обновлено вчера в 06:56
Транспорт
ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера
Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
Обновлено в 06:00
Технологии
Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира
Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.
Обновлено в 06:09
Хоккей
Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Калгари»
"Даллас" на выезде переиграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Для "Флэймз" это второе поражение кряду и вторая подряд победа "Старз".
Обновлено в 00:19
Политика
Британский парламент отверг все альтернативные варианты по Brexit
Британские парламентарии не поддержали в полной мере ни один из восьми вариантов дальнейших действий, касающихся Brexit, продемонстрировав лишь, что они категорически против выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения 12 апреля и что идея нового референдума пользуется наибольшей поддержкой.
Обновлено вчера в 18:27
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Наука
Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака
С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14
Происшествия
Задержали бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова
Бывшего министра открытого правительства подозревают в создании преступного сообщества и получении денег обманным путём.
Обновлено вчера в 00:58
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Политика
Киргизская диаспора выступила с заявлением после запрета на работу в Якутии
Ранее стало известно, что глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения военного вертолета в Казахстане
В Сети появилось видео с места крушения военного вертолета Ми-8 в Кызылординской области Казахстана.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Том Круз запретил Николь Кидман появляться на свадьбе их сына
Австралийско-американской актрисе Николь Кидман было запрещено появляться на свадьбе своего сына Коннора.
Обновлено в 03:39
Музыка
Лазарев отправился в Иерусалим на съемки визитки для Евровидения
Певец Сергей Лазарев, который представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение в Израиле, приехал в Иерусалим, чтобы снять визитную карточку для конкурса.
Обновлено в 05:56
Экономика
В России резко подскочили цены на авиабилеты
Отмечается, что темпы подорожания авиабилетов за два месяца 2019 года втрое выше, чем за весь 2018 год.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
В Сеть попал снимок располневшей Анны Семенович
Поклонники телеведущей и певицы Анны Семенович прислали журналистам снимок звезды, где она сама на себя не похожа.
Обновлено в 03:55
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Политика
Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы
Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы.
Обновлено в 04:09
Экономика
Российские платёжные карты «Мир» начнут принимать в Узбекистане
Национальная система платёжных карт сообщила, что приём российских карт «Мир» в Узбекистане будет обеспечен до конца 2019 года.
Обновлено в 04:23