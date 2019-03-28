Общество

Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатахRT на русском вчера в 23:58

Сотрудники роддома в башкирском Салавате, рассмеявшиеся после слов главного врача медучреждения о размере своих зарплат, в ходе интервью порталу ufa1.ru рассказали о реальном положении дел.
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с чего всё началось

«Хуже, чем сейчас, уже не будет»: медики рассказали, как выживают в салаватском роддоме

Пока видео, где медики роддома в Башкирии встречают смехом и аплодисментами статистику своих зарплат, набирает тысячи просмотров на YouTube, редакция UFA1.RU решила выяснить, сколько врачи, медсестры и санитарки родильного дома получают на самом деле.
Уфа1.рувчера в 22:00

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Сотрудники роддома в Башкирии честно рассказали о своих проблемах с зарплатой

КП - Уфа02:47

Сотрудники роддома в Салавате в Башкирии, переданного в концессию частным структурам, рассказали о своих зарплатах

Эхо Москвы02:00

Сотрудники роддома в Башкирии назвали размер своих зарплат

РБК01:00

Медики башкирского роддома озвучили размеры своих зарплат

Life.ru01:13

Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах

RT на русскомвчера в 23:58

«Хуже, чем сейчас, уже не будет»: медики рассказали, как выживают в салаватском роддоме

Уфа1.рувчера в 22:00

Работники роддома в Башкирии рассказали о своих реальных зарплатах

Говорит Москва00:26
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:32, Ашберн
Политика

Мальтийские военные взяли под контроль захваченное мигрантами судно

Обновлено в 04:39
Армия и оружие

Израильский удар по Алеппо попал на видео

В сети появились видеозаписи ударов Израиля по сирийской провинции Алеппо. Они были опубликованы в нескольких аккаунтах в Twitter.
Обновлено в 05:42
Происшествия

В Новой Москве мальчик травмирован упавшими воротами

11-летний мальчик травмирован упавшими футбольными воротами в городе Московский (Новая Москва).
Обновлено в 02:18
Транспорт

Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года

Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Футбол

«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером

«Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:38
Спорт

Глазырина выиграла спринт на чемпионате России по биатлону

Биатлонистка Екатерина Глазырина из Свердловской области выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на чемпионате России.
Обновлено в 04:32
Культура

YouTube удалил новые видео Парфенова и Дудя

Обновлено в 00:53
Происшествия

В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы

Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Наука

Запущена фабрика сверхтяжелых элементов

Пресс-служба Министерства науки и высшего образования России сообщила о торжественном запуске экспериментальной установки Циклотрона ДЦ-280 или Фабрики сверхтяжелых элементов.
Обновлено вчера в 06:56
Транспорт

ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера

Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
Обновлено в 06:00
Технологии

Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира

Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.
Обновлено в 06:09
Хоккей

Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Калгари»

"Даллас" на выезде переиграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Для "Флэймз" это второе поражение кряду и вторая подряд победа "Старз".
Обновлено в 00:19
Политика

Британский парламент отверг все альтернативные варианты по Brexit

Британские парламентарии не поддержали в полной мере ни один из восьми вариантов дальнейших действий, касающихся Brexit, продемонстрировав лишь, что они категорически против выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения 12 апреля и что идея нового референдума пользуется наибольшей поддержкой.
Обновлено вчера в 18:27
Политика

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве

Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Наука

Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака

С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44
Происшествия

Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14
Происшествия

Задержали бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова

Бывшего министра открытого правительства подозревают в создании преступного сообщества и получении денег обманным путём.
Обновлено вчера в 00:58
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Обновлено в 01:05
Политика

Киргизская диаспора выступила с заявлением после запрета на работу в Якутии

Ранее стало известно, что глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Опубликовано видео с места крушения военного вертолета в Казахстане

В Сети появилось видео с места крушения военного вертолета Ми-8 в Кызылординской области Казахстана.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес

Том Круз запретил Николь Кидман появляться на свадьбе их сына

Австралийско-американской актрисе Николь Кидман было запрещено появляться на свадьбе своего сына Коннора.
Обновлено в 03:39
Музыка

Лазарев отправился в Иерусалим на съемки визитки для Евровидения

Певец Сергей Лазарев, который представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение в Израиле, приехал в Иерусалим, чтобы снять визитную карточку для конкурса.
Обновлено в 05:56
Экономика

В России резко подскочили цены на авиабилеты

Отмечается, что темпы подорожания авиабилетов за два месяца 2019 года втрое выше, чем за весь 2018 год.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

В Сеть попал снимок располневшей Анны Семенович

Поклонники телеведущей и певицы Анны Семенович прислали журналистам снимок звезды, где она сама на себя не похожа.
Обновлено в 03:55
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг смартфонов

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Политика

Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы

Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы.
Обновлено в 04:09
Экономика

Российские платёжные карты «Мир» начнут принимать в Узбекистане

Национальная система платёжных карт сообщила, что приём российских карт «Мир» в Узбекистане будет обеспечен до конца 2019 года.
Обновлено в 04:23
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