Сотрудники отеля в Турции рассказали об отдыхе ЗеленскогоРИА Новости 04:08

Ранее Зеленский написал об отдыхе в Турции в соцсети, уточнив, что это первые его выходные за последние 4 месяца. Зеленский победил во втором туре выборов в Украине, набрав 73,22% голосов.

Сотрудники отеля в Турции рассказали об отдыхе Зеленского

Политика Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.

Политика В Германии предложили новую стратегию по Донбассу Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.

Культура Рудковская назвала мерзкой травлю дочери Алсу после победы в «Голосе» Как сообщает информационный портал «Супер.ру», Рудковская заявила, что события вокруг победы Микеллы Абрамовой в «Голосе» отвратительны.

Происшествия В Подмосковье произошёл крупный пожар в промзоне В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар на площади 824 кв. м на территории промышленной зоны.

Происшествия Премьер Израиля осудил атаку на синагогу в США Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил нападение на синагогу в США и пообещал скоро созвать специальное совещание в связи с участившимися антисемитскими атаками по всему миру, передает РИА "Новости".

Наука Ожирение сопутствует изменениям в мозге В статье в журнале Radiology говорится, что у мужчин избыток жира сопутствовал уменьшению серого вещества в целом по всему мозгу и особенно в таламусе, гиппокампе и базальных ядрах – эти области отвечают за память, за распределение сенсорной информации, за движения; часть их входят в систему подкрепления, которая контролирует мотивацию и чувство удовольствия.

Экономика Маск будет согласовывать все твиты о Tesla Глава Tesla Илон Маск дал обязательство не разглашать без письменного разрешения важные сведения, касающиеся работы компании.

Происшествия Группа россиян застряла в аэропорту Гуанчжоу на пути в Москву Группа российских граждан, направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай, в воскресенье застряла в международном аэропорту города Гуанчжоу южной провинции Гуандун, сообщил РИА Новости атташе генконсульства Григорий Колышкин.

Общество Собянин пообещал утроить число мест в детсадах Новой Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал через три года утроить количество мест в детских садах Новой Москвы по сравнению с 2012 годом.

Политика «Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе» Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей.

Экономика Канада выделила около $7 млн на технологии геотермальной энергетики Сумму в 6,7 млн долларов выделило компании Eavor Technologies Inc. на разработку технологий получения электрической энергии из геотермальных источников правительство Канады, сообщает 27 апреля канадский ресурс о стартапах Betakit.

Наука В хлебе обнаружена опасная добавка Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.

Культура Назарбаев и Джеки Чан обсудили возможные совместные кинопроекты Джеки Чан в свою очередь рассказал о своих творческих планах, а также поделился видением реализации совместных проектов в киноиндустрии.

Недвижимость Съемные квартиры выросли в цене Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.

Происшествия На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.

Происшествия В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.

Происшествия В Москве эвакуировано общежитие из-за сообщения о минировании Из здания вывели около 60 человек На юго-востоке Москвы около 60 человек эвакуированы из общежития после анонимного сообщения о минировании здания, передает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб столицы.

Футбол Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.

Происшествия В Петербурге раскрыли банду, угонявшую строительную технику В Петербурге сотрудники полиции задержали шесть человек, которым вменяют кражу строительной техники и большегрузных автомобилей.