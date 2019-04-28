Политика
Сотрудники отеля в Турции рассказали об отдыхе ЗеленскогоРИА Новости 04:08
Ранее Зеленский написал об отдыхе в Турции в соцсети, уточнив, что это первые его выходные за последние 4 месяца. Зеленский победил во втором туре выборов в Украине, набрав 73,22% голосов.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 06:02, Ашберн
Политика
Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 13:14
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Культура
Рудковская назвала мерзкой травлю дочери Алсу после победы в «Голосе»
Как сообщает информационный портал «Супер.ру», Рудковская заявила, что события вокруг победы Микеллы Абрамовой в «Голосе» отвратительны.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
В Подмосковье произошёл крупный пожар в промзоне
В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар на площади 824 кв. м на территории промышленной зоны.
Обновлено в 04:19
Общество
Составлен портрет будущего наследника британского престола
Обновлено в 04:23
Происшествия
Премьер Израиля осудил атаку на синагогу в США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил нападение на синагогу в США и пообещал скоро созвать специальное совещание в связи с участившимися антисемитскими атаками по всему миру, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:49
Политика
В ФРГ связали «Северный поток-2» с будущим немецкой экономики
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг поддержала «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 09:49
Наука
Ожирение сопутствует изменениям в мозге
В статье в журнале Radiology говорится, что у мужчин избыток жира сопутствовал уменьшению серого вещества в целом по всему мозгу и особенно в таламусе, гиппокампе и базальных ядрах – эти области отвечают за память, за распределение сенсорной информации, за движения; часть их входят в систему подкрепления, которая контролирует мотивацию и чувство удовольствия.
Обновлено 26 апреля в 00:07
Экономика
Маск будет согласовывать все твиты о Tesla
Глава Tesla Илон Маск дал обязательство не разглашать без письменного разрешения важные сведения, касающиеся работы компании.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Группа россиян застряла в аэропорту Гуанчжоу на пути в Москву
Группа российских граждан, направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай, в воскресенье застряла в международном аэропорту города Гуанчжоу южной провинции Гуандун, сообщил РИА Новости атташе генконсульства Григорий Колышкин.
Обновлено в 05:49
Политика
Зеленский стал поваром в Турции
Обновлено в 05:14
Общество
Собянин пообещал утроить число мест в детсадах Новой Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал через три года утроить количество мест в детских садах Новой Москвы по сравнению с 2012 годом.
Обновлено в 03:00
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей.
Обновлено 26 апреля в 12:48
Экономика
Канада выделила около $7 млн на технологии геотермальной энергетики
Сумму в 6,7 млн долларов выделило компании Eavor Technologies Inc. на разработку технологий получения электрической энергии из геотермальных источников правительство Канады, сообщает 27 апреля канадский ресурс о стартапах Betakit.
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие
Опубликовано видео полета опытного образца лайнера МС-21-300
Авиастроительная корпорация "Иркут" опубликовала кадры полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.
Обновлено в 02:04
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Культура
Назарбаев и Джеки Чан обсудили возможные совместные кинопроекты
Джеки Чан в свою очередь рассказал о своих творческих планах, а также поделился видением реализации совместных проектов в киноиндустрии.
Обновлено в 02:41
Общество
Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
В среду, 1 мая, ночные показатели составят плюс 1-3 в Москве.
Обновлено в 04:47
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер
Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Происшествия
В Москве эвакуировано общежитие из-за сообщения о минировании
Из здания вывели около 60 человек На юго-востоке Москвы около 60 человек эвакуированы из общежития после анонимного сообщения о минировании здания, передает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:38
Футбол
Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок
После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
В Петербурге раскрыли банду, угонявшую строительную технику
В Петербурге сотрудники полиции задержали шесть человек, которым вменяют кражу строительной техники и большегрузных автомобилей.
Обновлено в 05:14
Здоровье
В уфимском детском саду выявили опасное заболевание
В одном из уфимских детских садов ребенок, по предварительным данным, заболел коклюшем. Об этом пока сообщают только в социальных сетях.
Обновлено в 03:19
Музыка
Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу
Обновлено вчера в 18:08