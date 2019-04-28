Политика

Сотрудники отеля в Турции рассказали об отдыхе ЗеленскогоРИА Новости 04:08

Ранее Зеленский написал об отдыхе в Турции в соцсети, уточнив, что это первые его выходные за последние 4 месяца. Зеленский победил во втором туре выборов в Украине, набрав 73,22% голосов.
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В турецком отеле рассказали о Зеленском: Простой и весёлый парень

Life.ru05:33

Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского

Взгляд.ру05:29

Турецкий отель, где остановился Зеленский, закрыли для журналистов

Ридусвчера в 09:56

В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского: «Веселый парень»

Московский Комсомолец04:46

Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского

Вести.Ruвчера в 10:15

Зеленский отдыхает в закрытом для прессы турецком отеле

Известиявчера в 10:10

Сотрудники отеля в Турции рассказали об отдыхе Зеленского

РИА Новости04:08
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Политика

Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 13:14
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Культура

Рудковская назвала мерзкой травлю дочери Алсу после победы в «Голосе»

Как сообщает информационный портал «Супер.ру», Рудковская заявила, что события вокруг победы Микеллы Абрамовой в «Голосе» отвратительны.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия

В Подмосковье произошёл крупный пожар в промзоне

В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар на площади 824 кв. м на территории промышленной зоны.
Обновлено в 04:19
Общество

Составлен портрет будущего наследника британского престола

Обновлено в 04:23
Происшествия

Премьер Израиля осудил атаку на синагогу в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил нападение на синагогу в США и пообещал скоро созвать специальное совещание в связи с участившимися антисемитскими атаками по всему миру, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:49
Политика

В ФРГ связали «Северный поток-2» с будущим немецкой экономики

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг поддержала «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 09:49
Наука

Ожирение сопутствует изменениям в мозге

В статье в журнале Radiology говорится, что у мужчин избыток жира сопутствовал уменьшению серого вещества в целом по всему мозгу и особенно в таламусе, гиппокампе и базальных ядрах – эти области отвечают за память, за распределение сенсорной информации, за движения; часть их входят в систему подкрепления, которая контролирует мотивацию и чувство удовольствия.
Обновлено 26 апреля в 00:07
Экономика

Маск будет согласовывать все твиты о Tesla

Глава Tesla Илон Маск дал обязательство не разглашать без письменного разрешения важные сведения, касающиеся работы компании.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Группа россиян застряла в аэропорту Гуанчжоу на пути в Москву

Группа российских граждан, направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай, в воскресенье застряла в международном аэропорту города Гуанчжоу южной провинции Гуандун, сообщил РИА Новости атташе генконсульства Григорий Колышкин.
Обновлено в 05:49
Политика

Зеленский стал поваром в Турции

Обновлено в 05:14
Общество

Собянин пообещал утроить число мест в детсадах Новой Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал через три года утроить количество мест в детских садах Новой Москвы по сравнению с 2012 годом.
Обновлено в 03:00
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей.
Обновлено 26 апреля в 12:48
Экономика

Канада выделила около $7 млн на технологии геотермальной энергетики

Сумму в 6,7 млн долларов выделило компании Eavor Technologies Inc. на разработку технологий получения электрической энергии из геотермальных источников правительство Канады, сообщает 27 апреля канадский ресурс о стартапах Betakit.
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие

Опубликовано видео полета опытного образца лайнера МС-21-300

Авиастроительная корпорация "Иркут" опубликовала кадры полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.
Обновлено в 02:04
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Культура

Назарбаев и Джеки Чан обсудили возможные совместные кинопроекты

Джеки Чан в свою очередь рассказал о своих творческих планах, а также поделился видением реализации совместных проектов в киноиндустрии.
Обновлено в 02:41
Общество

Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье

В среду, 1 мая, ночные показатели составят плюс 1-3 в Москве.
Обновлено в 04:47
Недвижимость

Съемные квартиры выросли в цене

Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Происшествия

В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер

Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Происшествия

В Москве эвакуировано общежитие из-за сообщения о минировании

Из здания вывели около 60 человек На юго-востоке Москвы около 60 человек эвакуированы из общежития после анонимного сообщения о минировании здания, передает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:38
Футбол

Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок

После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия

В Петербурге раскрыли банду, угонявшую строительную технику

В Петербурге сотрудники полиции задержали шесть человек, которым вменяют кражу строительной техники и большегрузных автомобилей.
Обновлено в 05:14
Здоровье

В уфимском детском саду выявили опасное заболевание

В одном из уфимских детских садов ребенок, по предварительным данным, заболел коклюшем. Об этом пока сообщают только в социальных сетях.
Обновлено в 03:19
Общество

Перед майскими праздниками Нижний Тагил и Томск засыпало снегом

Обновлено в 03:28
Музыка

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Обновлено вчера в 18:08
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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