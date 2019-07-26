Происшествия

Сотрудники СК провели обыск у оппозиционера Ильи ЯшинаИнтерфакс 20:15

Ранее Яшин сообщил "Интерфаксу", что сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в московский штаб оппозиционера. "Интерфакс" не располагает комментариями правоохранительных органов по этому поводу.
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