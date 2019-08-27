Политика
Газета.RuСотрудники СБУ заблокировали Верховную раду
Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) пришли с обысками в Верховную Раду, сообщает "Громадське". По словам спикера Рады Андрея Парубия, силовики пришли за 10 минут до того, как в парламенте должно было начаться общее тестирование.
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Кино
«Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века
Радио Sputnik вчера в 20:00
Происшествия
Громкое дело врача-гинеколога из Новой Ляли вернули в прокуратуру
Медицинского работника обвиняют в незаконном обороте и сбыте наркотических средств Новолялинский райсуд Свердловской области вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога Олега Баскакова, который обвиняется в незаконном обороте и сбыте наркотических средств пациентке.
АиФ Урал 08:02
Происшествия
В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже
Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.
Известия вчера в 22:17
Политика
Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 08:25
Политика
Трамп и Зеленский могут встретиться в Варшаве — Болтон
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в Польше, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве, сообщило 27 августа издание «Украинская правда».
REGNUM 08:44
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов прокомментировал новости о болезни Анастасии Заворотнюк
Актёр Сергей Жигунов, с которым Анастасию Заворотнюк связывали романтические отношения в период 2004-2008 годы, выразил уверенность, что она не имеет привычек шутить на такие темы.
OAnews 05:18
Политика
Рогозин предложил Эрдогану отправить турецкого космонавта на МКС
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил президенту Турции Тайипу Эрдогану отправить турецкого космонавта на орбиту.
Rambler News Service 09:01
Музыка
Киселев заявил, что к Rap Koktebel все готово на 100%
РИА Новости 06:15
Шоу-бизнес
Певица Си Си Кетч выступила на юбилее жены алтайского депутата
Вечеринка в честь юбилея супруги депутата Заксобрания Алтая прошла в шатре «Монблан» на горнолыжном комплексе «Авальман» в Барнауле, пишет Telegram-канал «Барнаульский нытик».
Регион online вчера в 05:13
Экономика
Долговая нагрузка Polymetal остается приемлемой
Долговая нагрузка остается приемлемой.
Finam.Ru 08:40
Происшествия
Красноярская полиция нашла родных экипажа пропавшего 65 лет назад Ан-2
Полицейские Красноярского края разыскали родственников экипажа Ан-2, потерпевшего крушение более 65 лет назад.
Российская газета 08:02
Общество
Пельмень Кондольский из Троицка собирается сменить имя
Челябинск Сегодня 04:43
Авто
Новый Land Rover Defender снимается в «бондиане»
Новый Land Rover Defender участвует в съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Нет времени умирать».
Автоновости дня 01:52
Футбол
В Сербии футболист забил гол и спровоцировал массовую драку
В понедельник в матче первой лиги Сербии произошла массовая потасовка футболистов, спровоцированная голом игрока «Металаца» Николой Гробовичем.
МК-Спорт 06:42
Кино
Джерарда Батлера подняли на смех из-за фразы "This is Sparta!"
Kinonews.ru вчера в 16:39
Общество
В Росстате сообщили о соотношении количества женщин и мужчин
К 2036 году соотношение составит одна тысяча мужчин на 1128 женщин.
Парламентская газета вчера в 01:37
Армия и оружие
Американские военные проехались на российских танках Т-80
Американские военные прокатились на "летающих" танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Фотографии солдатов появились в сети.
Газета.Ru вчера в 06:58
Здоровье
Песков прокомментировал увольнение хирургов в Нижнем Тагиле
Ранее шесть хирургов ЦГБ №1 Нижнего Тагила написали заявления на увольнение из-за низкой зарплаты и высокой нагрузки.
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 09:43
Авто
Mercedes-Benz завтра представит новый GLE Coupe
На сегодняшний день информации о новом Mercedes-Benz GLE Coupe довольно мало.
SpeedMe 01:26
Технологии
В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.
Российская газета 07:57
Экономика
Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян
Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.
Общественная служба новостей вчера в 08:17
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Политика
Бейрут попросил Россию не допустить эскалации между Ливаном и Израилем
"В связи с инцидентом с израильскими беспилотными аппаратами в небе над Бейрутом 25 августа Саад Харири обратился с просьбой к России использовать свой авторитет и влияние для недопущения дальнейшей эскалации напряженности между Израилем и Ливаном, угрожающей региональной безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 06:37
Общество
На ярмарке в Брянске коров нарядили в форму красноармейцев
На ежегодной ярмарке в Брянске разразился скандал — племенных коров облачили в форму красноармейцев.
Вести.Ru 04:23
Армия и оружие
Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву
Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.
Век 03:37
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки над его женой
Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на оскорбления его супруги, к которым присоединился президент Бразилии Жаир Болсонару.
ФАН вчера в 09:35
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости 08:07
Экономика
В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками
Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается.
REGNUM 03:10
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).
Lenta.ru 08:48