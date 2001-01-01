Сотрудники Росгвардии разогнали участников акции в поддержку независимых депутатов в Мосгордуму на Пушкинской площади и полностью зачистили площадь. Об этом сообщает корреспондент радиостанции "Эхо Москвы".

Сотрудники Росгвардии разогнали участников акции в поддержку независимых депутатов в Мосгордуму на Пушкинской площади

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