Общество
Сотрудники Росгвардии разогнали участников акции в поддержку независимых депутатов в Мосгордуму на Пушкинской площадиЭхо Москвы 09:12
Сотрудники Росгвардии разогнали участников акции в поддержку независимых депутатов в Мосгордуму на Пушкинской площади и полностью зачистили площадь. Об этом сообщает корреспондент радиостанции "Эхо Москвы".
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Kyodo сообщило об отказе Японии от антиядерных идей
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Как на Западе борются с несогласованными акциями протеста
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Центральная избирательная комиссия объявила результаты голосования по партийным спискам на внеочередных выборах в Верховную раду, партия президента Украины Владимира Зеленского получила 124 места в парламенте.
Обновлено в 10:47
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Около 55 тыс. зрителей ожидается на матче РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром»
Футбольный клуб "Зенит" ожидает, что матч четвертого тура чемпионата России против "Краснодара" посетят около 55 тыс. болельщиков.
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Куадрадо может стать одноклубником Черышева
Напомним, что в составе «Валенсии» выступает полузащитник сборной России Денис Черышев.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
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Происшествия
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Жители села сообщают, что убийство произошло на почве неприязненных отношений — 68-летний сельчанин из охотничьего ружья двумя выстрелами в упор убил своего 39-летнего соседа на глазах у его несовершеннолетней дочери.
Обновлено вчера в 08:37
Армия и оружие
Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля
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Обновлено в 09:32
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Стало известно, что россияне чаще привозят из поездок
Первое место среди привозимых товаров досталось фруктам (15%), Чаще всего туристы привозят их из Таиланда, Индии, Мексики, Израиля и Турции.
Обновлено в 09:38
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Политика
Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов
Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине.
Обновлено в 09:35
Гаджеты
ZTE представит собственный 5G-модем для смартфонов во второй половине 2019 года
Если смартфон Huawei имеет собственный 5G-модем Balong 5000, то аппарат ZTE оснащён решением от Qualcomm (Snapdragon X50).
Обновлено в 04:24
Интернет
Facebook планирует переименовать Instagram и WhatsApp
Instagram и WhatsApp в скором времени ждут изменения. Компания Facebook пданирует переименовать оба принадлежащих ей сервиса.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Самолет США провел разведку у черноморского побережья России
На Twitter-странице этого ресурса, в частности, сообщается, что полет осуществлял самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed EP-3E Orion Aries II.
Обновлено в 07:10
Политика
ЕК предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину
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Обновлено 01 августа в 22:51
Футбол
Шюррле остался в запасе «Спартака» на матч против «Динамо»
Добавим, что встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
Обновлено в 10:55
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Кино
В Сети появились фото Киану Ривза с бородой и ирокезом
Американский актер Киану Ривз сменил образ для съемок в фильме «Билл и Тед». Фотографии актера с бородой и ирокезом опубликованы в Twitter.
Обновлено в 09:47
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в квалификации Гран-при Венгрии
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Стала известна зарплата Зеленского
Обновлено вчера в 23:22
Спорт
Появилось видео новой короткой программы Загитовой на сезон
17-летняя российская фигуристка Алина Загитова выступила с новой короткой программой на ледовом шоу The Ice в Японии.
Обновлено в 07:18
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Актер Александр Паль задержан в Москве
Обновлено в 10:40