Армия и оружие
Сотрудники «Росатома» погибли при испытаниях «нового специзделия»Северная неделя 09:14
РИА Новости сообщает, что пять сотрудников Российского Федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ) погибли в Архангельской области при испытаниях «нового специзделия».
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:32, Вашингтон
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