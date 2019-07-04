Происшествия
Сотрудники Минобрнауки подозреваются в хищении 360 миллионов рублейФедералПресс 01:28
По словам источника в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта. Первый – с представительством международной компании PwC в России, а два других – с Государственной публичной научно-технической библиотекой страны. В общем сумма была на 364,7 миллиона рублей.
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с чего всё началось
Сотрудников Минобрнауки заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 год ведомство заключило контракты на создание специализированной информационной системы, общая сумма которых превышала 360 млн рублей.Известиявчера в 17:01
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