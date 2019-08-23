Экономика

Группа ГАЗ может перейти на неполную рабочую неделю из-за санкцийРИА Новости 04:49

Предприятия "Группы ГАЗ" с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года могут перейти на четырехдневную рабочую неделю, сообщил РИА Новости представитель компании.
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Сотрудникам ГАЗа санкционировали отпуск

Концерн может ввести неполную рабочую неделю из-за проблем с импортом Группа ГАЗ может перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с сокращением оплаты труда с конца октября по 20 апреля 2020 года, о чем уже уведомила сотрудников.
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Группа ГАЗ может перейти на неполную рабочую неделю из-за санкций

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