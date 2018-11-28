Управление ФСБ по Якутии проводит выемку документов в мэрии республиканского центра, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства. "Да, проводим выемку документов в рамках расследования", - сказали в управлении. По какой причине проводится выемка, не уточняется, детали не приводятся.

Общество Общество Роскачество проверило яблочный сок в пакетах Роскачество проверило 33 марки яблочного сока по 38 показателям качества и безопасности, наилучшие показатели — у 21 производителя.

Общество Общество Россияне рассказали об ожидании перемен к лучшему в ближайшие пять лет Треть россиян верит, что жизнь в стране с ближайшие пять лет изменится к лучшему. Такие данные приведены в исследовании холдинга «Ромир».

Транспорт Транспорт Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов Ситуация с заторами на дорогах Москвы ухудшилась, автомобильные пробки в вечерний час пик вторника оцениваются в девять баллов из десяти возможных.

Общество Общество Автошколы предложили ГИБДД изменить экзамены Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) предложила сократить количество упражнений для автомобилистов во время сдачи экзамена на площадке.

Общество Общество Власти Якутии назвали песни Элджея опасной пропагандой В министерстве физической культуры и спорта региона подчеркнули, что Элджей известен исполнениями песен "антиобщественного содержания" с нецензурной бранью.

Общество Общество В Петербурге четвероклассникам задали написать «письмо отцу на фронт» Ученикам четвертого класса одной из школ Санкт-Петербурга дали домашнее задание написать письмо отцу на фронт.

Общество Общество Парвиз Тухтасунов возглавил Кадастровую палату Росреестра Директором Кадастровой палаты Росреестра назначен Парвиз Тухтасунов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Общество Общество Испанский журналист проникся поездкой в плацкарте по России Испанский журналист Хавьер Колас назвал свою поездку по России в плацкартном вагоне «волшебной» и поделился своими впечатлениями с читателями газеты El Mundo.

Здоровье Здоровье Более 65 млн россиян уже сделали прививки от гриппа Более 65 млн россиян сделали прививки от гриппа по состоянию на 23 ноября, в середине месяца число привившихся составляло 61 млн.

Общество Общество Ассанж отдал кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж добровольно отказался от кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне.

Общество Общество Законопроект о штрафе за оставление места ДТП внесен в Госдуму Законопроект, предполагающий альтернативу наказанию за оставление места дорожно-транспортного происшествия (ДТП), внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Погода Погода У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 метров

Экология Экология В Москве благоустроят территорию Черкизовского пруда Столичные власти благоустроят набережную Шитова и территорию Черкизовского пруда, расположенные на востоке города.

Общество Общество Шесть педиатров проглотили головы Lego-человечков Шестеро врачей-педиатров из Австралии и Великобритании проглотили головы от пластиковых человечков Lego и дождались, когда они вышли естественным путем.