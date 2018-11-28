Общество

Сотрудники ФСБ проводят выемку документов в мэрии Якутска
ТАСС
вчера в 22:18

Управление ФСБ по Якутии проводит выемку документов в мэрии республиканского центра, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства. "Да, проводим выемку документов в рамках расследования", - сказали в управлении. По какой причине проводится выемка, не уточняется, детали не приводятся.
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