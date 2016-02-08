Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера ЯкутииИзвестия вчера в 22:30
В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.
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с чего всё началось
В правительстве региона объяснили, что оперативные мероприятия связаны с уголовным делом, возбужденным весной нынешнего года в отношении бывшего заместителя начальника отдела республиканского управления автодорог.Российская газетавчера в 22:48
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Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
В Челябинской области два брата-подростка спрыгнули с моста и погибли
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Космос
Теория хамелеона может изменить представление о формировании галактик
Теория хамелеона может изменить представление о формировании галактик.
Обновлено 08 июля в 23:51
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Политика
Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста
Президент России Владимир Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его в эфире ТВ.
Обновлено вчера в 08:44
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Энергетика
«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику
Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:48
Общество
ФСИН и СПЧ предложили не принимать арестантов в переполненные СИЗО
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагают дать право начальникам СИЗО отказывать в приеме новых арестованных, если их изолятор переполнен, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Утечку радиации обнаружили рядом с затонувшей подлодкой «Комсомолец»
Российские ученые совместно с коллегами из Норвегии зафиксировали превышение уровня радиации в районе затонувшей 30 лет назад атомной подлодки (АПЛ) «Комсомолец» в 100 тыс. раз.
Обновлено вчера в 13:28
Игры
В DayZ появится королевская битва
Обновлено вчера в 15:55
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
Обновлено вчера в 19:16
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко трогательно поздравили дочь с первым днем рождения
Дмитрий Тарасов трогательно поздравил младшую дочь с первым днем рождения Напомним, Милана появилась на свет 10 июля прошлого года.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией
Прямое авиасообщение между двумя странами было прекращено по решению Москвы из-за начавшихся в Грузии в июне беспорядков.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Армия и оружие
Американский стелс-катер заметили на ходовых испытаниях
Ударный катер ВМС США в футуристическом исполнении, выполненный согласно канонам концепции «стелс», 8 июля был «пойман» во время ходовых испытаний, проходивших у побережья американского города Вирджиния-Бич.
Обновлено в 02:14
Экономика
Банк России назвал основные способы кражи денег со счетов граждан
Третьим по популярности способом хищения средств со счетов клиентов финансовых организаций стала кража банковских карт (11%).
Обновлено вчера в 05:47
Общество
В Приморье синоптики прогнозируют сильнейшие грозовые дожди
Как выяснилось, жителей региона на восточном побережье края ждут сильные дожди интенсивностью не менее 35 мм влаги.
Обновлено в 00:00
Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 13:22
Наука
Ученые рассказали о новом способе похудения для полных людей
Американские исследователи нашли новый способ, как худеть по-другому.
Обновлено в 00:27
Путешествия
Названы курортные города с самым дешевым жильем для отпуска
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Дешевого жилья в Екатеринбурге стало меньше с начала года на 4%
Доступного жилья для населения в Екатеринбурге стало гораздо меньше, составлен рейтинг районов, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:18
Футбол
Бонера завершил карьеру и пополнил тренерский штаб «Милана»
38-летний Бонера вошел в тренерский штаб «Милана», где будет помогать Марко Джампаоло. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.
Обновлено вчера в 18:06
Футбол
Хаби Алонсо возглавил «Реал Сосьедад Б»
Бывший футболист сборной Испании Хаби Алонсо официально представлен в качестве наставника «Реала Сосьедад Б». Об этом сообщается в официальном «твиттере» команды.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке
Инцидент произошел у здания суда, где слушали дело о продаже одного из заводов в Одессе, напоминает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 00:28
Политика
Грузинские депутаты решили приехать в Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
Минивэн снес остановку с людьми в США
Шесть человек пострадали в результате столкновения минивэна с остановкой в американском городе Миннеаполис, сообщает издание Star Tribune.
Обновлено вчера в 18:40
Общество
В Москве построят парк Ferrari World по аналогии с проектом в Абу-Даби
Группа компаний «Киевская площадь» рассматривает возможность построить в Москве тематический парк Ferrari World по аналогии с тем, что сейчас есть в Абу-Даби, рассказал РБК председатель совета директоров группы Год Нисанов.
Обновлено в 02:07
Футбол
Гендиректор «Зенита» прокомментировал трансфер Сутормина
Генеральный директор петербурского клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал трансфер Алексея Сутормина, передает ТАСС.
Обновлено в 02:20