с чего всё началось

Происшествия Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Политика Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.

Общество Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.

Политика Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста Президент России Владимир Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его в эфире ТВ.

Кино Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.

Энергетика «Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».

Общество ФСИН и СПЧ предложили не принимать арестантов в переполненные СИЗО Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагают дать право начальникам СИЗО отказывать в приеме новых арестованных, если их изолятор переполнен, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

Происшествия Утечку радиации обнаружили рядом с затонувшей подлодкой «Комсомолец» Российские ученые совместно с коллегами из Норвегии зафиксировали превышение уровня радиации в районе затонувшей 30 лет назад атомной подлодки (АПЛ) «Комсомолец» в 100 тыс. раз.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко трогательно поздравили дочь с первым днем рождения Дмитрий Тарасов трогательно поздравил младшую дочь с первым днем рождения Напомним, Милана появилась на свет 10 июля прошлого года.

Политика Россия может возобновить авиасообщение с Грузией Прямое авиасообщение между двумя странами было прекращено по решению Москвы из-за начавшихся в Грузии в июне беспорядков.

Армия и оружие Американский стелс-катер заметили на ходовых испытаниях Ударный катер ВМС США в футуристическом исполнении, выполненный согласно канонам концепции «стелс», 8 июля был «пойман» во время ходовых испытаний, проходивших у побережья американского города Вирджиния-Бич.

Экономика Банк России назвал основные способы кражи денег со счетов граждан Третьим по популярности способом хищения средств со счетов клиентов финансовых организаций стала кража банковских карт (11%).

Общество В Приморье синоптики прогнозируют сильнейшие грозовые дожди Как выяснилось, жителей региона на восточном побережье края ждут сильные дожди интенсивностью не менее 35 мм влаги.

Политика Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.

Экономика Дешевого жилья в Екатеринбурге стало меньше с начала года на 4% Доступного жилья для населения в Екатеринбурге стало гораздо меньше, составлен рейтинг районов, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Футбол Бонера завершил карьеру и пополнил тренерский штаб «Милана» 38-летний Бонера вошел в тренерский штаб «Милана», где будет помогать Марко Джампаоло. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.

Футбол Хаби Алонсо возглавил «Реал Сосьедад Б» Бывший футболист сборной Испании Хаби Алонсо официально представлен в качестве наставника «Реала Сосьедад Б». Об этом сообщается в официальном «твиттере» команды.

Происшествия Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке Инцидент произошел у здания суда, где слушали дело о продаже одного из заводов в Одессе, напоминает телеканал "Россия 24".

Политика Грузинские депутаты решили приехать в Москву Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.

Происшествия Минивэн снес остановку с людьми в США Шесть человек пострадали в результате столкновения минивэна с остановкой в американском городе Миннеаполис, сообщает издание Star Tribune.

Общество В Москве построят парк Ferrari World по аналогии с проектом в Абу-Даби Группа компаний «Киевская площадь» рассматривает возможность построить в Москве тематический парк Ferrari World по аналогии с тем, что сейчас есть в Абу-Даби, рассказал РБК председатель совета директоров группы Год Нисанов.